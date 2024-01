Đại học Harvard đối mặt với vụ kiện liên quan đến bê bối bài Do Thái

Các sinh viên người Do Thái vừa qua đã kiện Đại học Harvard (Mỹ), với cáo buộc cho phép chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng trong trường.

Trong khiếu nại nộp lên tòa án liên bang tại Boston vào tối 10/1, các sinh viên cáo buộc Harvard thực thi “có chọn lọc” các chính sách nhằm tránh bảo vệ sinh viên Do Thái khỏi bị quấy rối, phớt lờ sự phản đối của họ và thuê những giáo sư ủng hộ bạo lực chống Do Thái và tuyên truyền chống Do Thái. Các sinh viên đã yêu cầu một lệnh cấm Đại học Harvard vi phạm luật liên bang về quyền lợi dân sự, vốn cấm hành vi phân biệt đối xử.

Hiện Đại học Harvard chưa bình luận về thông tin trên.

Các trường khác trong đó có Đại học New York và Đại học California, Berkeley đang đối mặt với các vụ kiện tương tự.

Tuần trước, Chủ tịch Đại học Harvard, bà Claudine Gay đã phải thông báo quyết định từ chức, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều chỉ trích về cách bà phản ứng với tư tưởng bài Do Thái trong nhà trường và mới nhất là cáo buộc đạo văn có hệ thống.