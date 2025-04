Tuyển sinh năm 2025: Khối trường công an tuyển hơn 2.300 chỉ tiêu

(Ngày Nay) - Bộ Công an cho biết tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 8 trường khối công an năm nay là hơn 2.300 chỉ tiêu. Học viện An ninh nhân dân có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất với 540 chỉ tiêu.

Theo công bố của Bộ Công an, năm 2025, các học viện, trường công an nhân dân được Bộ Công an giao tuyển sinh hơn 2.300 chỉ tiêu.

Trong số 8 trường, học viện khối ngành công an, Học viện An ninh nhân dân có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất với 540 chỉ tiêu, tiếp đó là Học viện Cảnh sát nhân dân 530 chỉ tiêu, Đại học Cảnh sát nhân dân 420 chỉ tiêu, Đại học An ninh nhân dân 260 chỉ tiêu, Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân 250 chỉ tiêu, Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 chỉ tiêu, Học viện Chính trị Công an nhân dân 100 chỉ tiêu. Có số chỉ tiêu ít nhất là Học viện quốc tế 50 chỉ tiêu.

Về phân vùng tuyển sinh, tuyển sinh trên toàn quốc đối với Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện quốc tế và ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân; ngành Công nghệ thông tin (hợp tác đào tạo Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội) của Học viện An ninh nhân dân; ngành Y khoa của Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân gửi đào tạo tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

Các trường chỉ tuyển sinh khu vực Phía Bắc gồm Học viện Cảnh sát nhân dân, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân. Tuyển sinh khu vực Phía Nam đối với Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân.

Năm nay, Bộ Công an có một số điều chỉnh trong phương án tuyển sinh như bỏ tuyển thẳng theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tăng gấp đôi tổ hợp tuyển sinh từ 7 tổ hợp lên 15 tổ hợp, điều chỉnh trong bài thi đánh giá để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.