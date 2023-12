Đại hội XI Hội Sinh viên Việt Nam: Tạo sức sống mới cho phong trào "Sinh viên 5 tốt"

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới do bão JELAWAT suy yếu hình thành đang tiến gần Biển Đông.

(Ngày Nay) - Ngày 19/12, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

(Ngày Nay) - Đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công an tại nhiều địa phương đã mở đợt ra quân, trong đó đã phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng làm trái pháp luật.

(Ngày Nay) - Học sinh Mầm non, Tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh Trung học Cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.