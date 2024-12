Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh tiểu học

(Ngày Nay) - Ngày 23/12, tại Nhà văn hóa thị xã Duy Tiên (Hà Nam), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chương trình Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2024 - 2025.

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam Hoàng Anh Tuấn cho biết, thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành các kế hoạch thực hiện hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông. Theo đó, ngành Giáo dục Hà Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông rất thiết thực, có hiệu quả cao. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học về an toàn giao thông, các trường tiểu học đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của học sinh về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh...

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam khẳng định, Chương trình Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học đã góp phần quán triệt sâu rộng vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, nhất là luật giao thông đường bộ. Chương trình cũng góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục an toàn giao thông, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Qua chương trình, học sinh tiếp nhận và tìm hiểu cách xử lí các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn, đúng pháp luật. Chương trình cũng tuyên truyền, chia sẻ các kĩ năng sống, cách ứng xử "Văn hóa giao thông", nâng cao nhận thức và kĩ năng khi tham gia giao thông của học sinh. Đây còn là cơ hội để các thầy giáo, cô giáo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp dạy học an toàn giao thông tốt nhất, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và tham gia giao thông an toàn.

Tại chương trình, các học sinh dự thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, thi vẽ bức tranh về chủ đề an toàn giao thông, thể hiện năng khiếu với sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo. Các nội dung thi tập trung vào những tình huống giao thông các em học sinh thường gặp trong cuộc sống hằng ngày; rèn luyện một số kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông, giúp học sinh vận dụng hiểu biết để tham gia giao thông đảm bảo an toàn, phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập, tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông; tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông trong nhà trường và ngoài xã hội

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội “Đèn đỏ” đến từ khối trường tiểu học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duy Tiên. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao thưởng cho 9 cá nhân là các học sinh xuất sắc trong buổi giao lưu.