Danh ca Celine Dion khắc họa bản lĩnh phi thường trong phim tài liệu mới

Nữ danh ca đã chia sẻ nỗi niềm trên với báo giới trong buổi ra mắt bộ phim tài liệu mới "I Am: Celine Dion" (tạm dịch: "Tôi là: Celine Dion"). Đây là bộ phim khắc họa sự nghiệp thăng hoa của nữ diva, cùng những khó khăn gần đây của bà khi đối mặt với một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, ảnh hưởng đến khả năng biểu diễn. Dự kiến, "I Am: Celine Dion" sẽ bắt đầu phát trực tuyến toàn cầu trên Prime Video vào ngày 25/6.

Theo giọng ca "My Heart Will Go On", việc bà quyết định lên tiếng về tình trạng sức khỏe của mình trong phim tài liệu được xem như "món quà quý giá nhất" đồng thời cũng là "trách nhiệm lớn lao nhất". Nữ danh ca khẳng định: "Tôi không hề gục ngã". Bà chia sẻ: "Khi cuộc sống đặt bạn trước những thử thách, bạn có hai lựa chọn: đối mặt hoặc trốn tránh". Bà khẳng định lựa chọn của mình là sẵn sàng chiến đấu tới cùng với căn bệnh này.

Vào tháng 12/2022, Celine Dion tiết lộ với khán giả về tình trạng sức khỏe của mình. Trong thông báo, bà nói bà đã được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng, một căn bệnh hiếm gặp liên quan đến hệ thần kinh gây ra tình trạng cứng cơ, co thắt và đau đớn. Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Bà mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh. Đầu năm nay, bà đã xuất hiện bất ngờ tại Giải Grammy và trao giải Album của năm cho ca sĩ Taylor Swift.

Bà Irene Taylor, đạo diễn từng được đề cử giải Oscar, người thực hiện bộ phim tài liệu, cho biết danh ca Celine Dion chỉ có một yêu cầu duy nhất: được tự kể câu chuyện về cuộc đời mình, bằng chính ngôn từ của chính mình một cách chân thực nhất.

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Bà được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được 5 giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh bà là Nữ hoàng nhạc đương đại. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, diva Celine Dion đã bán được hơn 250 triệu album. Bà nổi tiếng với những bản hit "The Power of Love", "Because You Loved Me", "Where Does My Heart Beat Now?". Bà cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển "My Heart Will Go On" - nhạc phim Titanic (1997) và "Beauty and the Beast".