Đêm Bán kết Beyond Your Limits, hé lộ những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vương

(Ngày Nay) - Tối ngày 9/4, Vòng Bán kết của Cuộc thi hùng biện Beyond Your Limits 2025 với chủ đề “Sắc” đã diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đêm Bán kết quy tụ 12 tài năng trẻ xuất sắc nhất để giành lấy tấm vé bước vào đêm Chung kết.

Vòng Bán kết Beyond Your Limits 2025 đã chứng kiến một cuộc so tài hấp dẫn giữa các thí sinh trẻ tiềm năng. Với chủ đề “Sắc”, cuộc thi mở ra một không gian tư duy rộng lớn, nơi các thí sinh thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt và khai thác đa chiều các khía cạnh.

MC/BTV Nguyễn Thị Hồng Quyên, thành viên Ban Giám khảo đã dành sự khen ngợi tới khả năng khai thác chủ đề một cách sâu sắc, sáng tạo trong cách diễn đạt và phong thái tự tin của các thí sinh: “Các bạn thí sinh đã bao quát được vấn đề, có cho mình một kỹ năng phân tích sâu sắc song đó đã thể hiện sự khéo léo trong việc triển khai luận điểm và sử dụng luận cứ một cách vừa vặn, đảm bảo sự chặt chẽ trong khoảng thời gian quy định. Bên cạnh đó, giọng điệu hùng biện của các bạn cũng truyền tải hiệu quả tinh thần mà mỗi bài thi hướng đến”.

Với đề bài tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm, thí sinh Đỗ Thu Phương, Đại học Kinh tế Quốc dân đã thu hút sự chú ý khi bày tỏ quan điểm phản đối ý kiến “Vẽ tranh, sáng tác nhạc, viết sách được làm bởi AI cũng là nghệ thuật”. Với phong thái tự tin và lập luận sắc bén, Thu Phương mang đến một góc nhìn, khơi gợi nhiều tranh luận trong lòng khán giả và Ban Giám khảo.

Thu Phương chia sẻ: “Đến với vòng Bán kết mang chủ đề “Sắc”, mình cảm nhận được rõ sự nhiệt huyết và những lập luận đầy sức thuyết phục từ các đối thủ, mình đã cố gắng trấn an bản thân để giữ được sự bình tĩnh. Dù vậy, một chút lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với sự tập trung cao độ, mình đã nỗ lực hết mình để hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn nhất có thể”.

Vòng Bán kết đã chứng minh rằng hùng biện không chỉ là nghệ thuật của ngôn từ mà còn là sự thể hiện của trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của những người trẻ trước các vấn đề của xã hội. Sự tương tác giữa các thí sinh, những màn đối đáp thông minh và tinh thần học hỏi lẫn nhau đã tạo nên một không khí tranh tài vừa cạnh tranh vừa mang tính xây dựng cao.

Những màn thể hiện xuất sắc nhất trong Vòng Bán kết đã chọn ra Top 6 gương mặt ưu tú, sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao tại đêm Chung kết, diễn ra vào tối 23/4 này tại Hội trường C - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.