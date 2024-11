“Đẹp tỉnh thức” cùng Thạch Cổ Trà và HER Beauty Clinic

(Ngày Nay) -Lấy cảm hứng từ cảm xúc feeling of déjà vu, workshop “Déjà vu Conscious Beauty – ĐẸP TỈNH THỨC”là sự kết hợp tinh tế của Thạch cổ trà và TMV Her Beauty Clinic - hai thương hiệu hàng đầu trong làng trà và thẩm mỹ viện, làm nên một sự kiện thú vị cho người được tham dự.

Feeling of déjà vu - cảm giác xa lạ thân quen thường được nhắc tới khi miêu tả về cuộc gặp đầu tiên giữa những người không quen nhau nhưng lại như thân thuộc từ rất lâu. “When I met her, I -had a strange feeling of déjà vu”, lấy cảm hứng từ cảm xúc này, cuối tuần vừa qua, lần đầu tiên thương hiệu Thạch Cổ Trà kết hợp cùng TMV HER Beauty Clinic (Hà Nội) tổ chức sự kiện “Déjà vu Conscious Beauty – ĐẸP TỈNH THỨC” dành cho trà hữu là nữ giới.

“Thạch cổ trà của chúng tôi được mệnh danh là thức trà uống một ngụm như được xuyên không. TMV Her Beauty Clinic là nơi giúp chị em quay ngược thời gian, trẻ đẹp trở lại, lão hóa ngược. Hai thương hiệu chúng tôi cùng hướng tới chinh phục giới nữ có khí chất, lối sống cân bằng, mạnh khỏe từ thể chất tới tinh thần, vẻ đẹp bên ngoài của người biết chăm chút cho bản thân hòa quyện với vẻ đẹp nội tâm- của người biết thưởng trà, đã nếm đủ ba vị nhân sinh “Đắng tựa cuộc đời, ngọt tựa ái tình và nhạt như gió thoảng”. Đây là sự kiện thú vị dành cho chị em bạn trà của chúng tôi, những người cùng tìm kiếm sự hòa quyện giữa vẻ đẹp bên ngoài và sự tinh tế bên trong tâm hồn, biết sống như một lá trà, giữ sự xuân sắc tươi xanh như lá trên cành, mạnh mẽ bung tỏa hết sắc hương khi được đặt trong ly nước nóng”, bà Phạm Tú Anh, đại diện thương hiệu Thạch Cổ Trà chia sẻ.

Là TMV uy tín, được đông đảo chị em phụ nữ yêu cái đẹp biết tới, HER Beauty Clinic thường xuyên cập nhật, tiên phong đưa các xu hướng, công nghệ làm đẹp thời thượng, an toàn, hiệu quả trên toàn thế giới về Việt Nam.

Tại sự kiện, HER Beauty Clinic đã thăm khám da miễn phí cho khách hàng bằng công nghệ hiện đại, tư vấn các phương pháp làm đẹp mới từ chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc.

Xuyên suốt sự kiện, nhà trà phục vụ tiệc trà theo phong cách quý tộc Anh và Thiền trà kiểu Nhật.

Khách mời được thưởng thức Phổ Nhĩ Thạch Cổ, thức dược trà quý, với phần trình diễn nghệ thuật, chiết xuất cùng bình Syphon, với sự kết hợp giữa thủy tinh trong suốt, lửa và hơi nước, mang đến một trải nghiệm thú vị, khó quên.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một workshop đặc biệt thú vị như thế này, thực sự là cảm giác Déjà vu thi vị, để chúng ta cùng nhận ra Conscious Beauty – vẻ đẹp chân thực cũng là một lối sống tỉnh thức”, chị Vân Nguyễn- một khách tham dự sự kiện chia sẻ.

Được biết “Déjà vu Conscious Beauty – ĐẸP TỈNH THỨC” sẽ là chuỗi sự kiện được Her Beauty Clinic tổ chức mỗi tháng một lần với tinh thần khích lệ phụ nữ biết yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn cuộc sống nội tâm phong phú bên trong, hướng tới trở thành phiên bản đẹp hơn, hoàn hảo hơn, hạnh phúc hơn.