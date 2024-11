Điện hạt nhân có thể cứu sống hàng triệu người nhờ giảm ô nhiễm không khí

Nghiên cứu cho thấy sau sự cố Chernobyl, việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới gần như đình trệ. Nếu xu hướng phát triển trước đó được duy trì, riêng Mỹ có thể đã xây dựng thêm 170 lò phản ứng. Thay vào đó, hiện nay điện hạt nhân chỉ đóng góp 20% sản lượng điện của Mỹ, chủ yếu từ các lò phản ứng nước nhẹ được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước.

Các nhà kinh tế ước tính mỗi nhà máy điện hạt nhân được xây dựng có thể cứu được hơn 800.000 năm tuổi thọ nhờ giảm ô nhiễm không khí. Trên toàn cầu, việc giảm 389 nhà máy điện hạt nhân sau Chernobyl đã khiến các quốc gia mất đi 318 triệu năm tuổi thọ dự kiến, trong đó riêng Mỹ mất 141 triệu năm.

So sánh với tác động của ô nhiễm không khí, các số liệu về tử vong liên quan đến điện hạt nhân thấp hơn đáng kể. Sự cố Three Mile Island ở Mỹ năm 1979 không gây thương vong, thảm họa Fukushima 2011 ở Nhật chỉ dẫn đến một ca tử vong do phóng xạ nhiều năm sau đó. Tại Chernobyl, vụ nổ lò phản ứng khiến 2 công nhân thiệt mạng và 47 nhân viên cứu hộ sau đó tử vong do phơi nhiễm phóng xạ.

Ủy ban Khoa học về Ảnh hưởng của Bức xạ Nguyên tử của Liên Hợp Quốc năm 2018 cũng xác nhận phần lớn người dân trong vùng nhiễm xạ Chernobyl "chỉ tiếp xúc với mức phóng xạ tương đương hoặc cao hơn một chút so với mức nền tự nhiên hàng năm" và "không cần lo ngại về hậu quả sức khỏe nghiêm trọng".

Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Đánh giá Số liệu Y tế của Mỹ, ô nhiễm không khí gây ra 4,2-4,5 triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn cầu. Riêng tại Mỹ, ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch gây ra 194.000 ca tử vong sớm, tương đương mất 5,7 triệu năm tuổi thọ hàng năm.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nếu xu hướng phát triển điện hạt nhân không bị gián đoạn sau Chernobyl, mức độ ô nhiễm không khí có thể đã thấp hơn đáng kể, mang lại những lợi ích sức khỏe quan trọng cho cộng đồng.