Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

(Ngày Nay) - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, đạt được hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Chiều 14/8, theo đề nghị của phía Campuchia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen để trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và một số nội dung hai bên cùng quan tâm; rà soát và đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các phương hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về các kết quả quan trọng đã đạt được tại Cuộc gặp cấp cao hai Đảng và Cuộc gặp cấp cao giữa ba Đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tháng 02/2025; nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ kênh Đảng, kênh Nhà nước, củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp bộ, ngành, địa phương; phát huy các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các thỏa thuận cấp cao khác; tiếp tục chia sẻ thông tin kịp thời, tham vấn lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực, các vấn đề liên quan đến quan hệ hai nước, góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển thực chất trong giai đoạn mới, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Trong không khí hữu nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Campuchia đã đạt được trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Campuchia; hoan nghênh những tiến triển tích cực mà Campuchia và Thái Lan đạt được liên quan đến vấn đề biên giới giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hun Sen cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và thông báo sẽ sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc và nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc; bày tỏ khâm phục những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Hun Sen cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, đạt được hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các vấn đề tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

