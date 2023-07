Đội tuyển nữ New Zealand an toàn sau vụ cháy khách sạn

(Ngày Nay) - Sau vụ xả súng ngay trước thềm World Cup nữ 2023 ở New Zealand, một sự cố không mong đợi khác đã xảy ra tại giải đấu năm nay, đó là vụ cháy tại khách sạn mà đội tuyển đồng chủ nhà New Zealand đóng quân. Rất may mắn các nữ cầu thủ đã được sơ tán kịp thời và an toàn tới một địa điểm khác.

Trong một tuyên bố, Liên đoàn Bóng đá New Zealand xác nhận đội tuyển nữ New Zealand và tất cả nhân viên đã tạm thời được sơ tán khỏi khách sạn Pullman, nơi đội bóng lưu lại trong thời gian tham dự World Cup nữ 2023, do hỏa hoạn. Tuyên bố cho biết toàn đội tuyển hiện an toàn và tinh thần tốt.

Các cô gái của tuyển New Zealand đã có một phen lo lắng ngay sau niềm vui giành chiến thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup, khi đánh bại Na Uy 1-0 ở trận khai mạc ngày 20/7.

Người phát ngôn của Cơ quan cứu hỏa và quản lý tình trạng khẩn cấp New Zealand cho biết vụ cháy tại khách sạn Pullman xảy ra vào khoảng 20h ngày 22/7 (giờ địa phương) buộc khách lưu trú phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã lập tức được triển khai đến hiện trường. Hiện đám cháy đã được kiểm soát. Trong khi đó, người phát ngôn của dịch vụ xe cứu thương Hato Hone St. John cho biết vụ việc khiến 4 người cần được chăm sóc y tế vì ngạt khói.

Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ một người đàn ông 34 tuổi vì tình nghi liên quan đến vụ hỏa hoạn. Đối tượng này đã bị buộc tội trộm cắp và cố ý phong hỏa và sẽ phải ra hầu tòa ngày 24/7.

Đây là sự cố đáng tiếc thứ hai xảy ra tại World Cup nữ 2023. Trước đó, ngày 20/7, ngay trước lễ khai mạc giải đấu đã xảy ra một vụ xả súng tại Auckland (New Zealand) khiến 3 người thiệt mạng (bao gồm tay súng) và nhiều người khác bị thương. Giới chức nước chủ nhà và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã lên tiếng trấn an dư luận rằng giải đấu diễn ra an toàn.