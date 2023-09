Dồn tổng lực về đích thành công loại trừ bệnh sốt rét

(Ngày Nay) - Dự án Khu du lịch sinh thái Bắc Vũng Bầu ở xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc do Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) làm chủ đầu tư suốt 15 năm vẫn chưa triển khai xây dựng, xảy ra nhiều khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai trong thời gian dài và bị Thanh tra Chính phủ điểm tên.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm: Thủ đô Hà Nội, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 14/9, mưa lớn ở các khu vực này có xu hướng giảm dần.