Đột ngột điếc vì ăn lòng lợn tiết canh

(Ngày Nay) - Dù các bác sĩ đã cảnh báo rất nhiều về các biến chứng khó lường từ món lòng lợn tiết canh được chế biến không rõ nguồn gốc, mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng nhiều người vẫn bỏ qua để rồi mang bệnh suốt đời.

Ngày 31/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân 50 tuổi đột ngột điếc vì lý do khiến nhiều người phải bất ngờ.

Nam bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc chậm, đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, giảm thính lực đột ngột, điếc hoàn toàn. Qua khai thác yếu tố dịch tễ được biết bệnh nhân là thợ xây. Hai ngày trước khởi phát bệnh, bệnh nhân có ăn lòng lợn tiết canh. Sau khi kết hợp thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị viêm màng não do Streptococcus suis (liên cầu lợn), biến chứng điếc hai tai. Sau một thời gian tích cực điều trị, hiện tại bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên thính lực cần thời gian lâu hơn để hồi phục.

Thời gian gần đây, Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa (A4B) của bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn. Đa phần bệnh nhân nhập viện với triệu chứng điếc, ù tai. Các bác sĩ cảnh báo, viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn là bệnh rất nguy hiểm với nhiều biến chứng nặng nề, trong đó mất thính lực là một biến chứng thường gặp ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Bệnh viêm màng não thường có các triệu chứng gồm sốt cao kèm rét run; đau đầu, chóng mặt; buồn nôn và nôn; đau mỏi cơ. Các dấu hiệu màng não gồm co cứng cơ (đặc biệt cứng vùng gáy), rối loạn ý thức (mê sảng, lơ mơ), kích thích, thậm chí hôn mê, run đầu chi. Bệnh nhân có dấu hiệu điển hình là mất thính lực. Ngoài ra còn có phát ban ngoài da như chấm xuất huyết, ban xuất huyết… và hoại tử ngón tay và ngón chân.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đăng Mạnh, Viện trưởng Viện truyền nhiễm, kiêm Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa (A4B) chia sẻ, việc phòng ngừa bệnh có ý nghĩa quan trọng để tránh các biến chứng nặng nề. Theo đó, các hộ chăn nuôi cần phòng chống dịch bệnh trên lợn, tiêm phòng cho lợn đúng quy trình. Người tiêu dùng nên chọn mua thịt lợn đã qua kiểm định của cơ quan thú y, rõ nguồn gốc; tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề; không giết mổ, ăn thịt lớn bị ốm, không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, các bác sĩ khuyến cáo người dân ăn chín uống sôi, không ăn lợn chết, không ăn các món ăn tái, đặc biệt là tiết canh lợn, nem chua trong thời gian có dịch. Những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống…