“Đột nhập” Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Ngay khi công bố ra mắt, Vinhomes Royal Island đã gây chấn động cho thị trường bất động sản khi mang bộ môn thể thao quý tộc của hoàng gia châu Âu về Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia cũng là một trong những tiện ích thượng lưu đầu tiên đã thành hình, hứa hẹn mang tới cho cư dân tinh hoa của Thành phố đảo những trải nghiệm sống xứng tầm.

Tọa lạc gần phân khu Royal Riverside, phía Đông Bắc đảo Vũ Yên, bên bờ sông Bạch Đằng nổi tiếng, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia bao gồm các hạng mục: Nhà đón tiếp trung tâm, khu chuồng chăm sóc ngựa, các khu tập luyện cho mọi cấp độ, sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1 ha với khán đài trên cao cho khách theo dõi, đường đua ngựa giải trí…

Mô hình này gợi nhớ tới những học viện cưỡi ngựa nổi tiếng thế giới như The Royal Andalusian School of Equestrian Art (Tây Ban Nha), The Spanish Riding School (Áo), The Portuguese School of Equestrian Art (Bồ Đào Nha)…

Điểm nhấn của Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia là Nhà đón tiếp trung tâm phong cách Hoàng Gia Anh Quốc cùng khu locker, khu bán lẻ dụng cụ tập các thương hiệu lớn trên thế giới và các nhà hàng ẩm thực. Với không gian rộng lớn, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia không chỉ là nơi dạy và học kỹ năng cưỡi ngựa theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn là điểm đến lý tưởng để cư dân tinh hoa của Vinhomes Royal Island thể hiện đẳng cấp và phong cách sống thượng lưu.

Đây sẽ là nơi quy tụ những chú ngựa thuần chủng, quý giá lần đầu tiên được nhập khẩu từ các quốc gia có nền văn hóa cưỡi ngựa lâu đời như Mỹ, Anh, Hà Lan… và cũng là nơi trông giữ những chú ngựa có giá trị tiền tỷ của cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia.

Trong hình là chú ngựa tên Victoria thuộc giống Friesian, có chiều cao 1m63, nguồn gốc Hà Lan. Tại đây, Victoria và các “đồng đội” ngựa được ăn cỏ khô, cám theo tiêu chuẩn và định lượng nghiêm ngặt của chuyên gia. Tất cả nguồn thức ăn đều được cung cấp chính hãng nhằm đảo cho sức khỏe cho ngựa. Hàng ngày, ngựa được tắm nắng, thư giãn và huấn luyện từ cơ bản đến trình diễn nâng cao theo các trường phái khác nhau, như trường phái Western, trường phái cổ điển Anh.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia có tới 300 chuồng chăm sóc ngựa chuyên nghiệp, Bệnh viện thú y cao cấp và các Khu vực chăm sóc sức khỏe ngựa như khu máy tập cho ngựa, khu đóng móng… giúp cư dân có thể an tâm gửi gắm các chú ngựa cưng.

Bên cạnh đó, những người bạn thân thiết của giới siêu giàu cũng được chăm sóc bởi những chuyên gia hàng đầu được tuyển dụng tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia. Đây là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc, bảo vệ, thậm chí cả “làm đẹp” cho những chú ngựa đua đắt giá.

Được tích hợp ngay trong lòng dự án, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia sẽ là địa chỉ tin cậy để các gia đình cư dân Vinhomes Royal Island cho con học cưỡi ngựa từ nhỏ - đây cũng là xu hướng phổ biến của giới nhà giàu, quý tộc trên thế giới. Tại đây, cư dân sẽ được đào tạo từ cơ bản cho đến chuyên nghiệp để có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm cảm giác của một kỵ sĩ tài ba.

Cư dân Vinhomes Royal Island sẽ có những trải nghiệm vận động kích thích mọi giác quan tại các khu cưỡi ngựa địa hình băng đồng hay cùng tham gia các hoạt động thư giãn tại khu luyện tập cho người mới và thử thách bản thân để đạt tới trình độ chuyên nghiệp.

Khi đã vượt qua giới hạn và đạt đến trình độ cao, cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia còn có thể tham gia vào các hoạt động thách thức, kịch tính hơn tại đường đua ngựa giải trí hay cùng phối hợp với chú ngựa cưng của mình phô diễn kỹ năng đặc sắc tại Sân đa năng biểu diễn ngựa, nơi người dân có thể theo dõi từ khán đài trên cao.

Tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, thế hệ tương lai cũng được trui rèn để có một cuộc sống năng động với tính cách kiên nhẫn, dũng cảm, dám đương đầu với khó khăn cũng như vượt qua được thách thức. Đây là tố chất cần có của những nhà lãnh đạo tương lai, mầm non của nhóm siêu giàu thế giới.

Đồng thời, bộ môn cưỡi ngựa cũng là cầu nối để giới trẻ có thêm sự gần gũi với thiên nhiên, nuôi dưỡng cảm xúc, tình yêu thương cần có và bắt đầu với những chú tuấn mã đắt giá.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia sẽ là điểm nhấn đặc sắc cho một cuộc sống thượng lưu đang được kiến tạo tại Vinhomes Royal Island. Lần đầu tiên, giới tinh hoa tại Việt Nam có thể sánh ngang với các tỷ phú thế giới khi sở hữu tiện ích thượng lưu độc bản ngay cạnh nhà.

Thành phố Đảo Hoàng gia Vinhomes Royal Island còn sở hữu hàng loạt tiện ích thượng lưu độc đáo khác lần đầu tiên quy tụ đầy đủ trong một khu đô thị sống, như Sân Golf 36 hố 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, Bến thuyền cao cấp hay các biệt thự với bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà… Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành “bến đỗ” mới cho giới danh gia tại Việt Nam và quốc tế đến tận hưởng chuẩn mực sống xa hoa độc bản tại một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới.