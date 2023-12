Đợt rét đậm, rét hại còn kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo đó, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường vào ngày 19/12 và 21-22/12, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong các đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên- Huế phổ biến 15-18 độ C. Dự báo xa hơn, trong tháng 1-2/2024, rét đậm, rét hại vẫn xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài và số ngày rét, đậm rét hại ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi. Do vậy, để phòng, chống rét đậm, rét hại, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Các bản tin dự báo, cảnh báo về không khí lạnh được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin rất sớm và cập nhật diễn biến hàng ngày, do vậy người dân không được chủ quan trước tình hình rét đậm, rét hại đặc biệt là khi di chuyển ngoài trời.

Theo hướng dẫn của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây; có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh.

Chính quyền khu vực chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Đồng thời chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông...