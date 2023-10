Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2023: Vinh danh NSND Đặng Nhật Minh với Giải thưởng Lớn

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải và Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự đã đến dự buổi lễ, trực tiếp trao Giải thưởng Lớn – Vì tình yêu Hà Nội cho đạo diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Nhật Minh.

Tri ân những cống hiến cho Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự cho biết: Giải thưởng năm nay đã bao quát phản ánh các lĩnh vực hoạt động của Hà Nội. Đặc biệt, không ít người nước ngoài được đề cử, trong đó có đề cử đã được vinh danh, trao thưởng ở mùa giải này. Đó là sự ghi nhận, sự tri ân đối với những cống hiến cho Hà Nội, để "tình yêu Hà Nội" tiếp tục lan tỏa ra thế giới.

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự đánh giá: Bằng việc duy trì và không ngừng phát triển Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa của TTXVN đã góp phần gìn giữ, phát huy, vun đắp hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Thủ đô trong thời đại mới... Bền bỉ qua từng năm, Giải thưởng đã đóng góp thiết thực vào việc xây dựng nguồn lực văn hóa, con người cho Hà Nội... Khám phá thêm những tầng sâu ý nghĩa bên trong các tác phẩm, ý tưởng, việc làm này, chúng ta sẽ hiểu hơn, yêu hơn những sự việc, con người, không gian quanh ta, rất bình dị nhưng lại vô cùng đáng nhớ... Đó chính là điều ý nghĩa nhất mà Giải thưởng mang lại và tạo nên sức hút của Giải thưởng trong suốt 15 năm qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tin rằng không chỉ tác giả, tác phẩm được đề cử mà còn rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ và nhiều tấm gương nữa vẫn luôn miệt mài, thầm lặng vì tình yêu với Hà Nội. Họ vẫn hàng ngày đóng góp công sức trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Ông trân trọng cảm ơn 11 chủ nhân các đề cử Giải thưởng năm nay cũng như hơn 150 đề cử trong 16 năm qua đã tận tụy cống hiến cho Hà Nội bằng những ý tưởng, tác phẩm, việc làm một cách vô tư, thầm lặng nhất, tất cả vì tình yêu với mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến...

Tình yêu Hà Nội qua những thước phim

Giải thưởng Lớn – Vì tình yêu Hà Nội mùa giải thứ 16 đã được trao cho Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ông sinh năm 1938 tại Huế, là con trai của Giáo sư Đặng Văn Ngữ. Nhắc đến đạo diễn Đặng Nhật Minh, mọi người sẽ nhớ ngay đến "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Mùa ổi", "Thương nhớ đồng quê", "Cô gái trên sông", "Đừng đốt"...

Ông từng là Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1993. Năm 2007, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: "Thị xã trong tầm tay", "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Hà Nội mùa đông năm 46" và "Mùa ổi".

Mới đây nhất, năm 2022 ông làm bộ phim "Hoa nhài" khi đã 84 tuổi. Phim của ông, dù ít hay nhiều, Hà Nội đều xuất hiện, được ông khai thác ở nhiều khía cạnh, từ thời cuộc đến con người. Hà Nội trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của ông với những tác phẩm đi cùng năm tháng và thực sự rất Hà Nội.

"Hoa nhài" là bộ phim khép lại sự nghiệp một gương mặt tài danh của điện ảnh Việt Nam. Tác phẩm được thực hiện suốt 2 năm, trong giai đoạn COVID-19 diễn biến phức tạp và hoàn thành tháng 8/2022. Phim được chọn chiếu khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022. Bộ phim là cách để ông thể hiện tình cảm với Hà Nội - mảnh đất đã nuôi dưỡng ông hơn 60 năm qua. Đó cũng là nơi khiến ông đắm đuối một đời làm phim với những tác phẩm đã trở thành kinh điển. Từng giai đoạn của Hà Nội đã trở thành những thời để nhớ trên phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Điển hình có là 3 bộ phim "Hà Nội mùa Đông năm 46", "Mùa ổi" và "Hoa nhài".

Đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ: Hà Nội thân thương với ông như người ruột thịt. Hà Nội đã hình thành nên con người nghệ sỹ trong ông- một người làm điện ảnh cho đến hôm nay đều bởi Hà Nội. Vì Hà Nội là tình yêu của ông !

Các tác phẩm, ý tưởng, việc làm vì tình yêu Hà Nội

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.

Năm nay, từ 31 hồ sơ đề cử ban đầu, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách gồm 11 đề cử ở 4 hạng mục. Ngoài Giải thưởng Lớn được trao cho Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ban Tổ chức còn trao 4 giải thưởng khác ở 3 hạng mục khác.

Cụ thể, Giải Tác phẩm được trao cho 2 đề cử. Đầu tiên là cuốn sách "Phố Hàng Bột, chuyện "tầm phào" mà nhớ" của tác giả Hồ Công Thiết (Nhà xuất bản Lao Động và Chibooks ấn hành). Tác giả sinh năm 1952 và mất vào ngày 22/1/2023 tại Hà Nội. Ông là "cây bút" lão thành xuất hiện thường xuyên trên các báo, từng có tác phẩm xuất bản như "Kim Sơn - Điệp viên lãng tử", "Tản mạn bóng đá Hà thành", "Chuyện người Hà Nội - tập 1, 2, 3" (đồng tác giả), "Thăng Long văn Việt" (đồng tác giả)...

Giải Tác phẩm thứ 2 được trao cho: "Triển lãm ảnh Hanoi Streets 1985-2015: In the years of forgetting (Hà Nội 1985-2015: Những năm tháng bị lãng quên) của William E. Crawford do Không gian nghệ thuật Manzi, Phòng tranh Art Vietnam phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Tiếp theo, Chủ trương và các bước chuẩn bị tích cực của Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan nhằm đưa môn Hà Nội học thành một môn học trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội đã được trao Giải Ý tưởng – Vì tình yêu Hà Nội.

Giải Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Festival Thu Hà Nội - Đến để yêu lần đầu tiên do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (UBND TP Hà Nội) tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10 tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm, góp phần tôn vinh, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch vào mùa Thu. Festival đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm; hứa hẹn là sự kiện du lịch văn hóa thường niên đặc sắc của thành phố Hà Nội.../.