Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ một phụ nữ tử vong tại nhà riêng

(Ngày Nay) - Ngày 20/10, khoảng 6 giờ 30 phút, nhận được tin báo của người dân về việc một phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở khu liền kề giãn dân Văn Quán (thuộc phường Phúc La, quận Hà Đông), Công an phường Phúc La, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ.