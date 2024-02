Hà Nội: Không khí đón Tết vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)... Chính vì vậy, các cấp, ngành từ thành phố xuống cơ sở bắt tay ngay vào công việc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô thực sự “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Trước mắt, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, sớm tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Các cơ quan thành phố, địa phương bảo đảm điều kiện, nhất là về thủy lợi, để nông dân kịp thời xuống đồng gieo cấy kịp thời vụ. Thành phố Hà Nội huy động các nguồn lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng tiến độ công trình trọng điểm, nhất là các công trình dự án hạ tầng giao thông. Huy động sự tham gia của người dân, tạo thành phong trào để phát triển du lịch, dịch vụ trên toàn thành phố, biến các điểm di tích văn hóa thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Báo cáo tình hình tổ chức Tết trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, người dân thành phố đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi và an toàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì đảm bảo tốt. Không có các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự (xảy ra 4 vụ trọng án đã được lực lượng Công an khám phá, đạt 100%)... Thành phố đã tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 32 trận địa đảm bảo an toàn; giao thông đảm bảo thông suốt. Tình hình dịch bệnh được các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Đặc biệt, công tác chăm lo tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công được đảm bảo. Đến ngày 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão 2023), thành phố đã hoàn thành công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách: Trao tặng hơn 2,2 triệu suất quà với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng (trong đó nguồn xã hội hóa chiếm 25,4% tổng kinh phí quà tặng).

Cùng với quà của Chủ tịch nước và thành phố, năm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các quận, huyện, xã, phường trích ngân sách để tổ chức đi thăm, tặng quà đối tượng; đồng thời vận động cộng đồng, xã hội cùng chung tay chăm lo Tết cho đối tượng tại các cơ sở điều dưỡng, bảo trợ, cơ sở cai nghiện và tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tổ chức chính trị - xã hội cùng các hội trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai phong trào Tết 2024 với nhiều hoạt động tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Công đoàn các cấp tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ", "Chợ Tết Công đoàn năm 2024", "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024"; hỗ trợ, thăm, động viên, chúc Tết đoàn viên và người lao động (chi trên 188 tỷ đồng từ ngân sách Công đoàn, các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trên 513.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn).

Chương trình Lễ hội ánh sáng, nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long” tại khu vực Hồ Tây vào đêm Giao thừa là sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu điểm trong thời khắc đón chào năm mới Giáp Thìn trên địa bàn Thủ đô. Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế; đồng thời, tạo thêm vị thế, sự hấp dẫn, thu hút của điểm đến Thủ đô với du khách.

Đặc biệt, trong 7 ngày Tết, Thủ đô Hà Nội ước đón 653.000 lượt khách, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh (gấp 2,2 lần so với cùng kỳ 2023) với gần 103.000 lượt khách. Khách du lịch nội địa tăng 12,2% với 550.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2,35 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023…