Hai cố danh họa 'tái ngộ' tại triển lãm đặc biệt

(Ngày Nay) - Tối 29/10, tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám với chủ đề “Tinh hoa đạo học” do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức đã chính thức ra mắt.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 30/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to.