Hình ảnh Việt Nam đã được thể hiện thành công thông qua ngoại giao văn hóa tại Malaysia

Sau 7 năm triển khai thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm, ngày 30/12, UBND Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm. Đây là Sở An toàn thực phẩm đầu tiên trên cả nước.