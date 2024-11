Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với New Zealand

(Ngày Nay) - Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng New Zealand vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chiều 15/11 theo giờ địa phương, nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima (Peru), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với New Zealand; cảm ơn Chính phủ New Zealand dành gói cứu trợ trị giá 1 triệu đôla New Zealand (NZD) giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi).

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác Chiến lược vào năm 2025.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, hướng tới mốc 3 tỷ USD vào năm 2026 và đặt mục tiêu lớn hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định việc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao vừa qua đã giúp gia tăng tin cậy chính trị và mở ra các cơ hội hợp tác mới; đề xuất hai bên mở rộng sang các lĩnh vực như ứng phó Biến đổi Khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao...

Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác ưu tiên của New Zealand trong khu vực, Thủ tướng Luxon cũng đề xuất hai bên tích cực phối hợp, đề ra lộ trình để xem xét hướng tới nâng quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi quan điểm, lập trường và phối hợp tại các diễn đàn đa phương quan trọng như các cơ chế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc, APEC…; tích cực xem xét ủng hộ các ứng cử của nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế quan trọng; thúc đẩy hợp tác tại các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand vào thời điểm thích hợp theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.