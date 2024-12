Hồ Con Rùa ngày và đêm đón năm mới 2025

Ánh sáng về khuya càng lung linh và huyền ảo trên mặt hồ, mọi người, nhất các bạn trẻ tấp nập đến đây vui chơi, gặp gỡ, hội ngộ trong một không gian thoáng đãng. Có thể nói đây là một điểm đến lý tưởng để thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ và đón năm mới. Tiếng nói cười hòa lẫn với không khí vui chơi rộn ràng, chụp ảnh, quay phim, tạo ra một chuỗi sinh hoạt bình yên, nhiều cảm xúc và đáng nhớ.

Nhóm bạn trẻ: Đức An, Thắng, Lộc, Thủy, Thảo, Nga, Lý , Vĩnh, Năng, Học, My My, Kiều Oanh… đến từ Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Công nghệ, Đại học Văn hóa… đến từ Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Cà Mau, Đồng Tháp... cho biết: “Năm nay tụi em chọn gặp nhau tại Hồ Con Rùa với mong muốn sẽ chụp một album hình và quay video để làm kỷ niệm vì tụi em nghĩ nơi đây là một địa điểm rất lý tưởng và rất ý nghĩa tại trung tâm Sài Gòn”.

Trong thời khắc giao thừa đáng nhớ của đêm Sài Gòn, đôi bạn Minh Ngô (đến từ Biên Hòa) và Yến Lan (đến từ Tây Ninh) tay trong tay dạo bước quanh hồ. Họ đã hẹn nhau tại đây, nơi gắn liền với biết bao kỷ niệm từ thời sinh viên. Minh Ngô nói: “Nhớ lại lần đầu tiên tụi em tỏ tình với nhau cũng chính tại nơi này, bên hàng cổ thụ và những cánh hoa bông giấy màu tím rơi nhẹ nhàng xuống mặt hồ”.

Tôi trông thấy Yến Lan mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Cô kể: “Em và Minh Ngô đều đồng cảm cùng những ước mơ và nhiều dự định trong năm mới về những chuyến đi và những thử thách mới”. Minh Ngô lắng nghe, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu lan tỏa trong từng lời nói của Yến Lan.

Còn các bạn du khách đến từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Ấn Độ…, như Akako, Amaya J., Hwa-young, Poong-hee, Chua, Tan, Chong Foo H. Rahman K., Aayush, Christopher J… du lịch tại Sài Gòn cũng đã góp mặt tại Hồ Con Rùa trong đêm giao thừa này. Năm nay các bạn chọn Sài Gòn – Việt Nam làm nơi đón năm mới 2025. Được biết, các bạn có mặt tại Việt Nam từ hôm 29/12, và đêm nay đã hiện diện với Hồ Con Rùa. Anh Rahman K., người Malaysia nói: “Mặc dù không khí vui chơi của các bạn rất nhẹ nhàng. Nhưng theo cảm nhận của tôi là các bạn hưởng được trọn vẹn một đêm chào đón năm mới thật nồng ấm và bình an. Đó là điều tuyệt vời nhất”.

Hồ Con Rùa Sài Gòn có tên chính thức là công trường Quốc Tế, ở vị trí đắc địa ngay nút giao giữa ba con đường sầm uất Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân tạo thành bùng binh nhộn nhịp giữa lòng Sài Gòn. Hồ Con Rùa được nhiều người dân yêu thích, nhờ không gian thoáng mát với hàng cây xanh xung quanh và có đài phun nước về đêm.

Dưới đây là hình ảnh “Ngày và đêm…cuối năm” tại Hồ Con Rùa