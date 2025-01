Ấn tượng du lịch đặc biệt trong ngày đầu năm

Đà Nẵng gia tăng trải nghiệm cho du khách

Sáng 1/1, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động chào đón gần 3.000 du khách đặt chân đến Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới - Tết Dương lịch 2025 bằng đường hàng không và đường biển.Lúc 6 giờ 45 phút, gần 2.000 du khách các quốc tịch Âu, Mỹ đi trên du thuyền Noordam cập cảng Tiên Sa đến tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới 2025. Tại lễ đón, Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng đã tặng hoa, các phần quà lưu niệm, các voucher trải nghiệm cho các du khách. Các du khách còn được xem biểu diễn nghệ thuật múa lân và chụp ảnh lưu niệm.

Cũng trong sáng 1/1, tại ga đến quốc nội và quốc tế của Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Lễ chào đón du khách bằng đường hàng không do Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng cũng đã diễn ra sôi động. Các du khách đã được tặng hoa, quà, được xem biểu diễn nghệ thuật Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm với các tiểu cảnh năm mới 2025 độc đáo, lạ mắt. Chương trình nhằm tạo dấu ấn đặc biệt đến du khách trong ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, tại ga quốc nội, ba hành khách may mắn trên chuyến bay VN110 của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh lúc 8 giờ 20 đã nhận được những phần quà ý nghĩa. Tại ga quốc tế, những du khách từ Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) đến Đà Nẵng trong khung giờ 9 đến 10 giờ cũng được chào đón nồng nhiệt và tặng quà.

Trong ngày đầu tiên của năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 125 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó số chuyến bay quốc tế đạt 57 chuyến. Tính riêng dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025, từ 28/12/2024 đến ngày 01/01/2025, Sân bay quốc tế Đà Nẵng chào đón hơn 600 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Tán Văn Vương chia sẻ, những tín hiệu tích cực về du khách đến thành phố trong ngày đầu năm mang đến kỳ vọng lớn cho ngành du lịch Đà Nẵng năm 2025. Năm 2025, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng dự kiến đón hơn 11,9 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,8 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2025 phấn đấu đạt hơn 36 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2024.

Huế chào mừng du khách đầu tiên đến bằng đường hàng không

Chào đón năm mới 2025, ngày 1/1, tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức “Chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế năm 2025”.

Hơn 100 hành khách trên chuyến bay VN6317 từ Hà Nội đến Huế đặt chân xuống Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài vào lúc 9 giờ 15 phút sáng nay. Đây là chuyến bay liên danh giữa Vietnam Airlines và Pacific Airlines. Nhóm hành khách đầu tiên cùng cơ trưởng và tiếp viên trưởng của chuyến bay được lãnh đạo UBND thành phố Huế và các sở, ban ngành đón tiếp, trao hoa và tặng quà lưu niệm chúc mừng năm mới. Đặc biệt, 4 hành khách may mắn nhất được tặng 4 vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và quà lưu niệm của Sở Du lịch thành phố Huế. Các hành khách khác đi cùng chuyến bay cũng được tặng quà lưu niệm, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng và nhận những lời chúc năm mới từ lãnh đạo thành phố và ngành du lịch thành phố Huế.

Đây là hoạt động mở đầu nhằm hưởng ứng Festival Huế 2025 gắn với định hướng Festival Bốn mùa, đồng thời khởi động cho chuỗi các sự kiện, hoạt động du lịch của thành phố Huế trong năm 2025, chào mừng Huế - Thành phố trực thuộc Trung ương và Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. Năm 2025, thành phố Huế sẽ tổ chức nhiều sự kiện như Năm Du lịch Quốc Gia, kỷ niệm 50 năm giải phóng Huế… tạo thuận lợi để phát triển kinh tế du lịch cũng như cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh Huế.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2025

Sáng 1/1, tại khu vực Chùa Cầu, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã long trọng tổ chức hoạt động đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An trong năm 2025, gồm 18 du khách đến từ Italy.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã tặng quà và chúc mừng đoàn du khách quốc tế đã chọn Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung làm điểm đến đầu tiên trong năm 2025.Phát biểu chào mừng đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan Di sản Văn hóa thế giới Hội An trong năm 2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh chia sẻ: Năm 2024 vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã chạm mốc 8 triệu lượt khách, trong đó thành phố Hội An đón hơn 4,5 triệu lượt khách, điều này cho thấy Hội An, thành phố du lịch với những nét đặc trưng riêng biệt và con người nhân tình thuần hậu tiếp tục là đầu tàu của ngành du lịch Quảng Nam. Trong năm 2025, thành phố Hội An sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, đồng thời nâng cấp chất lượng các loại hình dịch vụ từ vận chuyển đến lưu trú, ẩm thực, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng để du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Sau chương trình đón tiếp long trọng, đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan Hội An- Di sản Văn hóa thế giới được trải nghiệm các tuyến phố cổ, được hướng dẫn tham quan Chùa Cầu, tham quan các khu phố cổ Hội An với nhiều công trình kiến trúc cổ được bảo tồn theo thời gian và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại địa phương.

Đoàn du khách quốc tế "xông đất" Bến Tre

Trong không khí tưng bừng của những hoạt động chào mừng năm mới, sáng 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre tổ chức lễ đón đoàn du khách quốc tế đến "xông đất" Bến Tre trong ngày đầu tiên của năm mới 2025.

Ngay khi đặt chân đến bến tàu du lịch thành phố Bến Tre, đoàn du khách đến từ Canada, Đức, Italy, Hungary và Nga đã nhận được niềm vui bất ngờ khi được đón tiếp nồng hậu và được tặng các món quà lưu niệm mang đặc trưng của xứ Dừa như nghệ thuật tạo hình dân gian từ lá dừa, nón lá, túi du lịch,...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, với không khí đón tiếp trang trọng, thân thiện, ngành Du lịch Bến Tre hy vọng sẽ mang đến cho du khách - những vị khách quốc tế đã "xông đất" cho Bến Tre trong thời khắc đầu năm mới những tình cảm nồng hậu cùng những cảm nhận thật thú vị và ấn tượng khi lựa chọn Bến Tre làm điểm đến trong hành trình khám phá và trải nghiệm.

Chào mừng, tặng hoa cho những du khách đầu tiên đến Bến Tre trong dịp đầu năm mới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Dung chúc những vị khách quý đã "xông đất" cho Bến Tre trong thời khắc đầu năm mới có những cảm nhận và trải nghiệm thật thú vị, ấn tượng. Hy vọng sau hoạt động này, hình ảnh du lịch Bến Tre một lần nữa được du khách trong nước và quốc tế chào đón và sẽ là một trong những sự lựa chọn hàng đầu khi đặt chân đến Việt Nam.Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, trong thời gian qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm 2024, Bến Tre đón trên 2,5 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế trên 616 nghìn lượt); doanh thu ngành du lịch ước đạt 3.278 tỷ đồng.

Đắk Lắk đón vị khách du lịch thứ “Một triệu, năm trăm ngàn”

Ngày 1/1, tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình đón vị khách du lịch thứ “Một triệu, năm trăm ngàn” và Đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025.

Đúng 9 giờ 20 phút, chuyến bay của hãng Vietnam Airlines mang số hiệu VN1603 tuyến Hà Nội - Buôn Ma Thuột hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột chở theo 112 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Đây là đoàn khách đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk trong năm mới 2025 theo đường hàng không.

Chương trình diễn ra trang trọng, nồng nhiệt với các tiết mục diễn tấu cồng chiêng đặc sắc. Đại diện ngành du lịch Đắk Lắk và Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột trao hoa, tặng quà kỷ niệm và 3 cặp vé khứ hồi cho 3 du khách đầu tiên đến với tỉnh trong ngày đầu năm mới. Ngoài ra, tất cả hành khách trên chuyến bay đều được tặng quà là cặp vé tham quan tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh, hạn sử dụng 1 năm và cẩm nang du lịch Đắk Lắk. Chương trình nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch tỉnh Đắk Lắk, lan tỏa thông điệp “Đắk Lắk - Điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”, đẩy mạnh kích cầu “Người Việt Nam đi du lịch Đắk Lắk", “Người Đắk Lắk đi du lịch Đắk Lắk”.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu, chương trình là sự kiện mở màn cho hoạt động du lịch của tỉnh trong năm mới. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu lượng khách và doanh thu sẽ tăng hơn 20% so với năm 2024. Sở mong muốn, các vị khách trên chuyến bay đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk trong ngày đầu năm mới 2025 sẽ cảm nhận được hình ảnh “Người Đắk Lắk văn minh, thân thiện, mến khách”.

Năm 2024, ngành du lịch Đắk Lắk đón gần 1,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt 1.255 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm 2023.