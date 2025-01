Khánh thành công trình Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Dự lễ khánh thành có Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê; Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và đông đảo nhân dân TPHCM và tỉnh An Giang.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Bảo tàng Tôn Đức Thắng được thành lập vào ngày 20/8/1988, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bảo tàng Tôn Đức Thắng mang một sứ mệnh rất đặc biệt, là bảo tàng duy nhất trong cả nước kể về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chính từ Thành phố anh hùng này, vào những năm đầu của thế kỷ XX, người thợ máy Ba Son Hai Thắng đã tổ chức và dẫn dắt phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Tôn Đức Thắng đã tham gia tích cực, giữ vai trò nòng cốt, quan trọng trong các tổ chức và phong trào cách mạng cho đến ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước bước vào giai đoạn xây dựng, bảo vệ và phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội”.

Chủ tịch Phan Văn Mãi tin tưởng và mong muốn, trong thời gian tới, tập thể viên chức, người lao động Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận chính thức và quản trị thật tốt cơ sở vật chất được bàn giao; nỗ lực phấn đấu phát huy truyền thống gần 37 năm hình thành và phát triển Bảo tàng, vững vàng trong chuyên môn, năng động trong cung ứng các dịch vụ văn hóa và dịch vụ bổ trợ để phát huy tối đa hiệu quả công trình xây dựng mới đã được thành phố đầu tư; đồng thời thực hiện tốt việc quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xứng tầm với công lao đóng góp của Bác Tôn đối với cách mạng Việt Nam.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM, Công trình Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, sự quyết tâm của lãnh đạo TPHCM và những nỗ lực của các đơn vị tham gia thực hiện dự án đã giúp cho Bảo tàng có được một công trình mới khang trang, đáp ứng nhiều công năng hoạt động, tạo không gian trưng bày mới; mở rộng diện tích kho bảo quản; bổ sung các chuyên đề trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng như các chuyên đề lịch sử văn hóa khác, xứng tầm với sự giáo dục truyền thống về những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hòa bình cho thế giới.

Công trình xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng có quy mô gần 2.000m² bố trí cho diện tích trưng bày, đáp ứng yêu cầu chuyển tải các chủ đề trưng bày thường xuyên, trưng bày chuyên đề ngắn hạn, khu vực cho các hoạt động trải nghiệm và phục vụ cho các hoạt động văn hóa khác.