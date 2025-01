Hơn 9 triệu trẻ em Ethiopia không được đến trường do xung đột và thiên tai

(Ngày Nay) - Ngày 3/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo hơn 9 triệu trẻ em không được đến trường trên khắp Ethiopia do thiên tai và các thảm họa do con người gây ra.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình nhân đạo ở Ethiopia, UNICEF cho biết hơn 6.000 trường học đã phải đóng cửa trên khắp quốc gia Đông Phi này do các cú sốc và xung đột về khí hậu. Báo cáo cũng lưu ý thêm rằng hơn 10.000 trường học, chiếm 18% số trường học trên cả nước, đã bị hư hại do xung đột và biến đổi khí hậu, càng làm giảm khả năng tiếp cận các không gian học tập an toàn và tiện dụng cho trẻ em.

Nhấn mạnh tình hình xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi khác nhau của Ethiopia, đặc biệt là ở các vùng Amhara và Oromia, UNICEF cho biết ngành giáo dục đã bị tàn phá với hơn 9 triệu trẻ em hiện không được đến trường do xung đột, thiên tai và di tản. UNICEF cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt tài chính đang cản trở hoạt động ứng phó nhân đạo của tổ chức này trong khi nhu cầu cứu trợ tại Ethiopia đang ngày càng tăng lên. UNICEF tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để đảm bảo trẻ em và người chăm sóc tại Ethiopia nhận được sự giúp đỡ cấp thiết trong thời gian tới.