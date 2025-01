Hợp tác thương mại-đầu tư, trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Anh

Nội dung này đã được Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng và Quốc vụ khanh phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Anh Douglas Alexander thống nhất trong cuộc gặp mới đây tại trụ sở Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi các tiềm năng hợp tác kinh tế, nhất trí sớm triển khai các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp về kinh tế (JETCO), đồng thời phối hợp chặt chẽ để tiếp tục thực hiện hiệu quả Hiệp định thương mại song phương (UKVFTA). Với việc Anh chính thức trở thành thành viên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ ngày 15/12/2024, hai bên nhất trí sẽ tận dụng tối đa cơ hội để thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia và giữa các thành viên CPTPP, đồng thời đóng góp cho xu thế liên kết kinh tế khu vực. Nhân dịp này, Quốc vụ khanh Douglas Alexander cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với quá trình đàm phán gia nhập CPTPP của Anh.

Trong bối cảnh hai nước đều nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chống biến đổi khí hậu, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chuyển đổi năng lượng trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Phía Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đỗ Minh Hùng chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tích cực của Việt Nam, là nền kinh tế phát triển năng động với tăng trưởng GDP năm 2024 cao nhất khu vực, đạt 7,09%. Việt Nam cũng là nền kinh tế mở với 17 thỏa thuận thương mại tự do (FTA) trong đó có nhiều FTA thế hệ mới, gắn kết Việt Nam với nhiều trung tâm kinh tế lớn.

Hợp tác kinh tế thương mại là điểm sáng trong quan hệ nhiều mặt Việt Nam-Anh. Từ năm 2021, kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trưởng hàng năm. Năm 2024 đặc biệt khởi sắc với tổng kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu vượt mốc 8 tỷ USD, đạt hơn 8,4 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2023, trong đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Anh lần đầu vượt mốc 7 tỷ USD, đạt hơn 7,5 tỷ USD, tăng 18,9% so với năm 2023.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều tăng trưởng khá, trong đó có máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, rau quả, hạt tiêu, cà phê, sản phầm từ cao su, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc, máy móc, thiết bị, sắt thép các loại, giấy và các sản phẩm từ giấy, gỗ và sản phẩm từ gỗ, dệt may...

Đáng chú ý, nhiều hàng hóa “Made in Vietnam” từ quần áo, giày dép, dụng cụ, thiết bị cho đến thực phẩm, rau quả đã có mặt tại các chuỗi siêu thị lớn, uy tín lâu năm của Anh như các chuỗi cửa hàng quần áo Mark & Spencer (M&S), NEXT, PRIMAK UNIQLO; các chuỗi siêu thị lớn nhất Anh như Tesco, Sainsbury’s và các siêu thị thực phẩm cao cấp như Whole Food, M&S…