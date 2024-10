Huy động đông đảo trí thức tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tăng cường đóng góp của đội ngũ trí thức Công an nhân dân trong việc thực hiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, nhất là trong chuyển đổi số.

Trong không khí kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), chiều 9/10, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, chiến lược và lịch sử của ngành Công an, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức, nhà khoa học Công an đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Vai trò và vị thế của đội ngũ trí thức, nhà khoa học ngày càng được khẳng định, được các cấp lãnh đạo ghi nhận với những công trình, sản phẩm tham mưu có hàm lượng trí tuệ cao...

Trong thành tựu chung của công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và nghiên cứu chiến lược của lực lượng Công an nhân dân, ngoài sự nỗ lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong ngành còn có sự đóng góp rất quan trọng của các nhà khoa học, các trí thức ở các bộ, ngành, nhất là các trung tâm, các viện nghiên cứu lớn như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Quốc phòng; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương…

Đặc biệt là có nhiều nhà khoa học đầu ngành ở nhiều lĩnh vực đã nghỉ hưu vẫn tràn đầy tâm huyết và trách nhiệm, đã và đang tích cực tham gia đóng góp tri thức của mình cùng với các nhà khoa học trong lực lượng Công an tạo thành những nhóm nghiên cứu khoa học mạnh, có chất lượng, đảm đương được những đề tài khoa học, đề tài lý luận khó và mới, có nhiều ý kiến hay, góp ý có giá trị trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an xây dựng và phát triển tư duy, đường lối, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời gian qua.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương, ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự cống hiến của các nhà khoa học tiêu biểu, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trên cả nước đã có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và sự phát triển khoa học, công nghệ của ngành Công an thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm, chăm lo phát triển đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học trong Công an nhân dân và đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chiến lược về giáo dục, đào tạo, về khoa học, công nghệ, về lý luận trong Công an nhân dân… Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp huy động đội ngũ trí thức ngoài Công an nhân dân tham gia cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự…

Chia sẻ cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn cần sớm nghiên cứu hệ thống tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; những nhận thức mới so với chiến lược an ninh quốc gia hiện nay. Đây là vấn đề cấp thiết, rất cần sự đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân để sớm thảo luận, làm rõ và tham mưu với Đảng, Nhà nước, từ đó thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta. Vấn đề này, Bộ trưởng Lương Tam Quang giao Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì thực hiện, huy động đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an sớm hoàn thành.

Bộ trưởng đề nghị tăng cường đóng góp của đội ngũ trí thức Công an nhân dân trong việc thực hiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là trong chuyển đổi số, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, góp phần đổi mới các nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an... Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, các nhà khoa học chuyên gia trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong cuộc cách mạng chuyển đổi số của đất nước; bảo vệ an ninh, an toàn kết nối số, kinh tế số, phát triển số; xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực, có am hiểu sâu sắc, có khả năng tham mưu hiệu quả…

Bộ trưởng mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học ngoài Công an nhân dân quan tâm, tích cực tham gia các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong tham mưu các chủ trương chính sách; đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch; huy động đông đảo trí thức, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.