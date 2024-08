Khách du lịch đến Hà Nội tăng trên 33% trong 7 tháng của năm 2024

Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 7 đạt 468.000 lượt người, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng qua, khách du lịch đến Thủ đô đạt 3,494 triệu lượt người, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế tháng 7 ước đạt 300.000 lượt người, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, khách quốc tế ước đạt 2,433 triệu lượt người, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước.

Khách du lịch nội địa tháng 7 ước đạt 168.000 lượt người, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, khách du lịch nội địa ước đạt 1,061 triệu lượt người, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố hiện có 3.760 cơ sở lưu trú du lịch với 71,2 nghìn phòng, trong đó 606 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Tháng 7, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 đến 5 sao ước đạt 58,6%, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 7 tháng, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao đạt 61,8% (cùng kỳ 7 tháng năm 2023, tăng 60,4%).

Dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn Hà Nội hiện có 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 7 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí và 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn đã thu hút, đông đảo lượng du khách và người dân đến tham quan, mua sắm.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, những tháng cuối năm ngành Du lịch cũng sẽ tiếp tục quảng bá các điểm đến, đầu tư vào các điểm du lịch nổi tiếng và truyền thống. Bên cạnh đó, thành phố cũng hoàn thiện các quy trình thủ tục và nâng cấp cơ sở hạ tầng để công bố thêm nhiều điểm du lịch mới đa dạng, hấp dẫn. Ngành cũng hướng tới du lịch tại các làng nghề, tham quan, mua sắm sản phẩm chất lượng cao./.

Nguyễn Văn Cảnh