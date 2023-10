Khai thác lợi thế công nghệ và dữ liệu, Viettel tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số quốc gia

(Ngày Nay) - Theo Thạc sĩ Trần Thị Trang, quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, loại hình BHYT đang thực hiện là chính sách BHYT an sinh xã hội, bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước đảm bảo để nâng cao chăm sóc sức khỏe toàn dân.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhận định về mùa đông năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết tháng 10/2023, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 11-12/2023, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.