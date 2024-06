Khám phá chất sống phóng khoáng, đẳng cấp tại Ocean City

(Ngày Nay) - Lấy cảm hứng từ chất sống phóng khoáng, đẳng cấp của “ngọn đồi tỷ phú” Beverly Hills (Mỹ), “ngôi sao” mới The Beverly vừa được ra mắt tại Ocean City nhanh chóng trở thành mục tiêu của những khách hàng tinh hoa đang tìm kiếm một chốn an cư đậm chất Mỹ. Nơi đây, ngôi nhà không chỉ là chỗ ở mà còn thỏa mãn khát vọng sống tự do và đề cao đam mê sáng tạo của riêng gia chủ.

Đích đến trên hành trình nâng tầm chất sống bản thân

Tự do, sáng tạo và đam mê, đó là những yếu tố hội tụ để tạo nên chất sống phóng khoáng theo phong cách Mỹ. Những nét độc đáo đó cũng được thể hiện trong không gian sống với từng đường nét thiết kế kiến trúc đề cao sự phóng khoáng, tiện nghi, thoải mái nhưng cũng không bỏ qua tính thẩm mỹ.

Chất sống ấy càng được thể hiện rõ nét hơn trong ngành giải trí và giới ngôi sao, với những chốn sống đầy tự do, cá tính được xây dựng tại Beverly Hills hay Hollywood (Los Angeles, Califonia, Mỹ). Bên cạnh đó, những ngôi nhà này cũng được bao bọc bởi những tiện ích xa hoa, độc đáo như hồ bơi, tiện ích thể thao rèn luyện sức khỏe như phòng gym, yoga và đặc biệt không thể thiếu những khu vườn xanh mát.

Lấy cảm hứng từ chất sống phóng khoáng đó, The Beverly (Vinhomes Ocean Park 1) được Vinhomes tạo nên từ phong cách độc đáo đặc trưng của nước Mỹ với những thiết kế đề cao công năng, tập trung vào tính ứng dụng cao và thiết thực của hệ thống tiện ích. Cảnh quan nội khu cũng là sự kết hợp hoàn hảo giữa các mảng xanh riêng biệt, phân bổ đều trong các không gian của phân khu, tạo nên những điểm nhấn bắt mắt và thuận tiện.

Tại The Beverly, những cư dân tương lai của Ocean City với lối sống văn minh hiện đại, hướng tới mục tiêu tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc sẽ tìm thấy đích đến hoàn hảo để nâng tầm chất sống của bản thân. Gia chủ có thể tự do khám phá, trải nghiệm nơi mình sống với các tiện ích đặc trưng và độc nhất, như bể bơi nước mặn ngoài trời phong cách nhiệt đới Santa Monica; đường dạo bộ rợp bóng cây cọ Mỹ Palm Pathway; Beverly Garden - khu vườn với phong cách nhiệt đới và các công trình biểu tượng riêng biệt của phân khu…

Để tạo nên một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp, khu căn hộ The Beverly còn được “bao bọc” bởi hệ sinh thái tiện ích all-in-one độc đáo, đáp ứng cho nhu cầu tận hưởng của từng cư dân ở mọi lứa tuổi một cách hoàn hảo. Những cư dân năng động có thể lựa chọn cho mình môn thể thao rèn luyện khỏe yêu thích như gym, pilates, bóng bàn, bida… hay cùng tham gia giao lưu gắn kết cùng người thân, bạn bè tại các phòng game, phòng tiệc gia đình… Nhờ đó, The Beverly được coi là một phần quan trọng của tâm điểm thượng lưu The Metropolitan và là điểm nhấn đặc sắc của “Quận trung tâm” Vinhomes Ocean Park 1.

Chất sống thượng lưu hội tụ tại “nước Mỹ thu nhỏ” phía bờ Đông

Trong khi 3 mảnh ghép khác của The Metropolitan đều mang những nét văn hóa đặc trưng của châu Âu, The Beverly lại nổi lên với một vẻ đẹp khác biệt. Và cũng như những phân khu khác, The Beverly sở hữu trọn vẹn những tinh hoa đã trở thành lợi thế đắt giá của tâm điểm thượng lưu.

Trong đó, với vị trí “cửa ngõ” Ocean City của The Beverly, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các trục đường lớn như Lý Thánh Tông, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, QL5, Vành đai 3, nút giao Cổ Linh… Trong tương lai, với sự xuất hiện của tuyến Metro số 8 ngay kế cận và hàng loạt những cây cầu mới kết nối bờ Đông với trung tâm Hà Nội, The Beverly càng khẳng định được sức hút nhờ vị trí địa lợi này.

Ngoài ra, vị trí độc đáo này của The Beverly còn giúp cư dân tương lai dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế như Vinschool, VinUni, Brighton College, The Dewey... Kết hợp cùng hệ sinh thái all-in-one với hàng nghìn tiện ích và chất lượng vận hành cao cấp của Vinhomes, The Beverly sẽ trở thành một điểm đến sánh tầm quốc tế, nơi “đại lộ danh vọng” luôn sẵn sàng chờ đón các cư dân đến với chất sống tự do, phóng khoáng đậm chất Mỹ.

Đặc biệt, chất sống đẳng cấp tại The Beverly sẽ còn tiếp tục được nâng tầm trong tương lai, song hành với sự phát triển của Ocean City nói riêng và khu vực phía Đông Hà Nội nói chung. Trong khi khu vực sẽ đón chào nhiều dự án giao thông tỷ đô thì riêng tại thành phố điểm đến Ocean City, nhiều tiện ích đặc biệt khác sẽ sớm được ra mắt như Nhà hát 10.000 chỗ kết hợp TTTM và Trung tâm Hội nghị tiệc cưới lớn nhất Việt Nam, Công viên cưỡi ngựa trải nghiệm...

Bên cạnh đó, với hàng loạt sự kiện hấp dẫn được Vinhomes mang tới như chương trình lưu diễn xiếc quốc tế đến từ đoàn nghệ thuật xiếc nổi tiếng thế giới Anqing, hoạt động cộng đồng dành riêng cho cư dân Vinhomes, trải nghiệm vui chơi giải trí đa dạng tại Grand World và những tổ hợp thương mại dịch vụ khác, The Beverly càng trở nên hấp dẫn trong mắt những người đang tìm kiếm một không gian sống mới với những trải nghiệm đỉnh cao.