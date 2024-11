Khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, trải qua hơn 20 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Đối với quận Hoàn Kiếm, Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt. Hoàn Kiếm là địa bàn tổ chức rất thành công nhiều sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 25 năm thành phố được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình”. Qua đó khẳng định vai trò, khả năng quản lý của hệ thống chính trị quận, đồng thời cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ, đồng lòng của người dân Hoàn Kiếm trong triển khai nhiệm vụ chung của thành phố và đất nước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau xây dựng Tổ dân phố ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, nhân dân Tổ dân phố số 3 tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm Văn hiến - Anh hùng; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Mặt trận, nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững.

Bà Bùi Ngọc Dung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 3 cho biết, một năm qua, Tổ dân phố đã triển khai tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” trên địa bàn thành phố, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang…

Tổ dân phố số 3 cũng đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Quy ước Tổ dân phố và các nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ dân phố số 3 đã hoàn thành nội dung bình xét gia đình văn hóa và có 235 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 97%.

Tổ dân phố số 3 là địa bàn có nhiều cơ quan như trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, Nhà xuất bản giáo dục… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ phức tạp.

Thời gian tới, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Tổ dân phố số 3 tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Trong đó, Tổ sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân, kịp thời kiến nghị và giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã trao quà cho Tổ dân phố và gia đình tiêu biểu. Tổ dân phố số 3 đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng cộng đồng dân cư./.