Kiến nghị bãi bỏ giấy chuyển viện khi dùng bảo hiểm y tế

(Ngày Nay) - Tuyên bố của WHO cho biết tình hình tại Bệnh viện Al-Shifa "tuyệt vọng," không thể thực hiện chức năng của một cơ sở y tế, trong khi an ninh rất đáng lo ngại do các vụ nổ súng và nã pháo.

(Ngày Nay) - Từ ngày 15-18/11, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba.