La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton nằm trong top những khách sạn mới tốt nhất Việt Nam

(Ngày Nay) - Mới ra mắt hôm 21/12/2023, khách sạn Curio Collection by Hilton đầu tiên của Việt Nam tại Phú Quốc đã lọt “mắt xanh" tạp chí du lịch nổi tiếng Mỹ Travel + Leisure, nằm trong top những khách sạn mới tốt nhất Việt Nam 2023.

Trong bài đăng mới nhất trên instagram và bài viết trên website chính thức của Travel + Leisure phiên bản Châu Á, tạp chí du lịch nổi tiếng Mỹ đã liệt kê danh sách 7 khách sạn mới mở tuyệt vời nhất 2023 tại Việt Nam, gồm Anam Mũi Né, Voco Ma Belle Danang, Fusion Resort & Villas Danang, La Festa Phu Quoc, Grand Mercure Hanoi, Danang Marriott Resort & Spa và Non Nuoc Beach Villas.

Đặc biệt nhất phải kể đến khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, bởi đây không chỉ là khách sạn “sinh sau đẻ muộn” nhất trong năm 2023, mà còn là dự án đầu tiên tại Việt Nam của thương hiệu cao cấp Curio Collection by Hilton, thuộc tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới Hilton, và là công trình khách sạn quy mô và tâm huyết mà tập đoàn Sun Group kiến tạo, trong quần thể thị trấn Hoàng Hôn- Sunset Town tại Phú Quốc.

Theo mô tả của tác giả Jovel Chan, khách sạn mang hơi thở của bờ biển Amalfi xinh đẹp với khung cảnh đẹp như tranh vẽ, hướng ra biểu tượng mới Cầu Hôn của Phú Quốc. Mái vòm bằng đất nung trắng cùng gạch khảm màu xanh rực rỡ đặc trưng của những vùng biển nước Ý được đan cài khéo léo cùng các yếu tố văn hoá Việt Nam như chiếc ly gốm sứ hay túi cói do chính những nghệ nhân Việt làm ra. Trong 197 phòng, tác giả hóm hỉnh đề xuất rằng, nếu bạn muốn “tiêu tiền” thì không gì xứng đáng hơn là hạng phòng King Capri Terrace Suite, nơi có khoảng hiên rộng rãi ngoài trời với bể sục riêng và khung cảnh nhìn ra biển xanh biếc thơ mộng.

Tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, phong cách Ý là tôn chỉ trong ẩm thực của cả bốn nhà hàng The Merchant, Mare, La Capri Beach Club và iL Salone. Khách sạn luôn ưu tiên việc giữ được hương vị mộc mạc, nguyên bản của nguyên liệu từ ẩm thực Ý, nhưng đồng thời vẫn phác họa được sự đa dạng của ẩm thực quốc tế, để mang đến nhiều lựa chọn cho du khách.

Hướng đến những trải nghiệm trọn vẹn cho một kỳ nghỉ đáng nhớ, khách sạn cung cấp đầy đủ các hoạt động thư giãn tại Eforea spa; Eforea Health Club, hồ bơi vô cực với tầm nhìn ra cầu Hôn tuyệt đẹp hay Kids’ Club.

Không đơn thuần là một khách sạn để nghỉ dưỡng, La Festa Phu Quoc, Curio Collection với vị trí đắc địa trong quần thể Sunset Town, cận kề tổ hợp giải trí trị giá hơn 4000 tỷ mà Sun Group kiến tạo, đem đến cho du khách một kỳ nghỉ đầy hứng khởi, với vô số trải nghiệm thú vị cả đêm lẫn ngày như dạo chơi chợ đêm bên biển Vui Phết đầu tiên tại Việt Nam; Du ngoạn cùng Cáp treo Hòn Thơm trên biển trời Phú Quốc; Thưởng thức show công nghệ đa phương tiện hàng đầu thế giới Kiss Of The Sea- Nụ hôn của biển cả hay phóng tầm mắt từ phòng nghỉ là đã thấy trọn vẹn vẻ đẹp siêu thực của kiệt tác Cầu Hôn.

Chỉ sau hơn 1 tuần ra mắt, việc La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton ngay lập tức được nằm trong top những khách sạn mới tuyệt vời nhất 2023 đã cho thấy ấn tượng và sức hút mạnh mẽ từ Curio Collection by Hilton - thương hiệu luôn mang đến những câu chuyện riêng biệt và những kiến trúc độc đáo khác nhau, đặc biệt luôn gắn liền với những trải nghiệm đậm chất địa phương cùng với dịch vụ đẳng cấp chuẩn quốc tế tại mỗi quốc gia mà nó đi qua. Sự khởi đầu thuận lợi hứa hẹn đưa La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton đến gần hơn với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài khách sạn, tạp chí cũng liệt kê cả danh sách các nhà hàng, quán bar mới được đánh giá là chất lượng và đáng thử nhất năm 2023. Theo tác giả Jovel Chan, những năm gần đây ngành dịch vụ khách sạn và ẩm thực của Việt Nam cực kỳ “bận rộn", đặc biệt là năm 2023 khi Covid-19 đã lùi xa. Năm nay đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng các khách sạn, nhà hàng mới khắp cả nước. Sự tăng trưởng này được tác giả đánh giá một phần nhờ tác động từ sự xuất hiện của Michelin Guide tại Việt Nam.

Danh sách đầu tiên được công bố không chỉ cho thấy ẩm thực Việt Nam đã được công nhận ở tầm quốc tế mà còn là chất xúc tác để mở ra những cơ hội mới đầy hấp dẫn cho các đầu bếp tài năng của Việt Nam cũng như nước ngoài, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cho ngành khách sạn và ẩm thực cao cấp tại đây. Chưa bao giờ Việt Nam lại thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến ghé thăm và trải nghiệm những dịch vụ khách sạn và ẩm thực tốt nhất đến vậy.