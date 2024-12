Phú Quốc hút khách ngoại dịp Tết Dương lịch

(Ngày Nay) - Theo thống kê của nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, lượng khách tìm kiếm kỳ nghỉ năm mới tại Việt Nam đang tăng 30% so với năm trước, trong đó Phú Quốc là điểm đến biển được yêu thích hàng đầu.

Điểm đến biển hấp dẫn nhất cho kỳ nghỉ năm mới

Theo dữ liệu thống kê của Agoda, “đảo ngọc” Phú Quốc bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng điểm đến được yêu thích nhất dịp Tết Dương lịch của khách quốc tế, tăng ba bậc so với năm ngoái. Phú Quốc chỉ đứng sau thành phố nhộn nhịp TP HCM và là điểm đến biển được yêu thích nhất, vượt trên Đà Nẵng và Nha Trang.

Trong đó, lượng khách lựa chọn Việt Nam nhiều nhất đến từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và Mỹ. Xét riêng về từng thị trường, Phú Quốc đang thu hút nhiều nhất dòng khách từ Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan trong kỳ nghỉ năm mới.

Những tháng cuối năm, Phú Quốc đang chứng kiến cuộc “đổ bộ” của du khách quốc tế, khẳng định hấp lực đang lên của điểm đến với thế giới. Theo đó, trong tháng 12, Phú Quốc đón 27-28 chuyến bay quốc tế/ngày, mà so cùng thời điểm năm trước, số lượng này chỉ đạt 2-5 chuyến/ngày.

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, tháng 12, khách quốc tế đến Phú Quốc ước đạt 84.370 lượt (tăng 133% so với cùng kỳ). Tổng kết đến hết năm 2024, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đạt xấp xỉ 1 triệu lượt khách, vượt qua thời “hoàng kim” du lịch Việt năm 2019 tới 43%.

Kỳ nghỉ đầu năm mới Tết Dương lịch sắp tới, khảo sát trên nền tảng đặt phòng MustGo, các phân khúc khách sạn 5 sao tại Bắc và Nam đảo Phú Quốc trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch đều đạt công suất trên 90%. Tất cả tạo nên tín hiệu tích cực cho một năm đột phá của du lịch Phú Quốc.

Giải mã sức hút của hòn đảo tuyệt vời thứ 2 thế giới chỉ sau Maldives

Sức hấp dẫn ngày càng thăng hạng của “đảo ngọc” Phú Quốc không chỉ được minh chứng qua số liệu khách quốc tế đến mà còn qua sự tín nhiệm của nhiều hãng lữ hành thế giới.

Xem trọn show diễn Nụ hôn của biển cả với màn trình diễn của 8 công nghệ trình diễn và pháo hoa nghệ thuật mỗi đêm, ông Selcuk Iscimen - giám đốc điều hành công ty lữ hành Dorak Mice tại Thổ Nhĩ Kỳ không giấu nổi sự ngạc nhiên. “Show diễn mang đến màn trình diễn tuyệt vời, thậm chí nó còn đặc sắc hơn cả ở Las Vegas, Mỹ”, ông nói.

Còn ông Mehmet Kin - Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Crystal Bay, doanh nghiệp chiếm tới 60% thị phần khách từ các nước CIS đến Việt Nam, chia sẻ Phú Quốc đang là điểm đến rất được yêu thích của khách Hàn Quốc, Đài Loan và CIS. “Phuket và Pattaya của Thái Lan từng là những điểm đến rất nổi tiếng nhưng theo tôi Phú Quốc đang tốt hơn nhiều so với những nơi đó, bởi vì cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, các công trình đều mới, dịch vụ tốt hơn rất nhiều”.

Như vậy để thấy, ngoài vẻ đẹp thiên nhiên được thế giới công nhận, Phú Quốc đang ghi điểm với khách quốc tế bởi hạ tầng du lịch ngày càng thăng hạng và những sản phẩm du lịch không hề kém cạnh so với các “điểm nóng” du lịch trong khu vực và thế giới. Minh chứng rõ nét nhất có thể kể đến nam đảo Phú Quốc, nơi mỗi tối có đến 2 màn trình diễn pháo hoa, hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng từ bình dân đến cao cấp và những con phố tấp nập khách quốc tế.

Chỉ tính riêng trong năm nay, Thị trấn Hoàng Hôn ra mắt đến gần chục show diễn mới, từ những màn trình diễn mang đậm văn hóa Việt như múa rối cho đến những show diễn được sáng tạo bởi các công ty sản xuất hàng đầu thế giới. Trong đó phải kể đến điểm nhấn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea, do công ty sản xuất show đa phương tiện hàng đầu nước Pháp – ECA2 dàn dựng, lần đầu tiên mang đến đảo ngọc màn trình diễn thường thấy ở Singapore, Hàn Quốc. Với 8 công nghệ trình diễn và pháo hoa nghệ thuật suốt 365 ngày, Nụ hôn của biển cả được mệnh danh là “show diễn nhất định phải xem khi đến Phú Quốc”.

Sự chịu chơi của “đảo ngọc” chưa dừng lại ở đó khi tháng 11 năm nay, Sun Group đã mang về Thị trấn Hoàng Hôn màn trình diễn chỉ có trong thế vận hội quốc tế - Bản giao hưởng đại dương, Symphony of the sea. Show diễn mang đến 20 phút trình diễn pháo hoa mỗi tối kết hợp cùng trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm của những quán quân và á quân jetski, flyboard thế giới.

Còn muôn vàn những trải nghiệm kể không hết trải dài từ bắc đến nam đảo Phú Quốc, từ tổ hợp safari, công trình biểu tượng Cầu Hôn, chợ đêm bên biển đầu tiên tại Việt Nam – Vui Phết và tổ hợp nhà hàng, xưởng bia thủ công đầu tiên tại Sun Bavaria Gastro Pub… Tất cả đã mang đến cho đảo ngọc những sản phẩm đẳng cấp, tạo nên những giá trị riêng có đối với du khách trong và ngoài nước. Và cũng chính bởi những giá trị riêng có này mà sức hút của Phú Quốc, giống như một thỏi nam châm, ngày càng mạnh mẽ hơn.