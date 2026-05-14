Lakeside Residences: Cảnh quan đa tầng kiến tạo chất sống khác biệt bên hồ

(Ngày Nay) - Với 9,2ha cảnh quan xanh dành cho bộ sưu tập giới hạn chỉ 124 không gian sống, phân khu Lakeside Residences mở ra những lựa chọn tinh tuyển tại Thanh Xuan Valley. Mang dấu ấn của Element Design Studio (Singapore), nơi đây tôn vinh vẻ đẹp của những “ngôi nhà ẩn dưới tán thông cổ thụ” bằng trải nghiệm đa tầng và chuẩn mực resort-living quốc tế.

Nghệ thuật “may đo” cảnh quan bồi đắp chiều sâu tận hưởng

Trong những không gian sống thượng lưu trên thế giới, từ ven hồ Como (Italy) đến vùng Lake District (Anh), giá trị bất động sản không chỉ được định hình bởi kiến trúc hay tiện nghi, mà còn bởi chất lượng cảnh quan và khả năng gìn giữ thiên nhiên qua nhiều thế hệ. Đó là những yếu tố bồi đắp sức khỏe, cảm xúc và ký ức gia đình.

Tại Thanh Xuan Valley, phân khu Lakeside Residences diễn giải tinh thần ấy qua vị thế hiếm có bên hồ Thiều Quang, mật độ xây dựng chỉ 20,9% và cấu trúc quy hoạch nương theo triền dốc tự nhiên với bốn tầng cao độ từ +38m đến +75m.

Theo đại diện đơn vị thiết kế Element Design Studio, “Cảnh quan tại Lakeside Residences là một bản giao hưởng giữa những đường nét đương đại tinh tế và vẻ đẹp nguyên bản của thung lũng. Chúng tôi hình dung về những ngôi nhà ẩn mình giữa rừng thông, nơi lưu dấu những kỷ niệm vô giá dành cho cộng đồng cư dân”.

Từng ghi dấu ấn với Regent Phu Quoc và InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Element Design Studio phác họa hai dòng chảy trải nghiệm: Flowers Park giàu năng lượng và Tranquil Walk tĩnh tại, nơi cảm hứng từ thiên nhiên bản địa được nâng tầm bằng tư duy cảnh quan đậm chất resort-living quốc tế.

Flowers Park: Nhịp sống giàu năng lượng bên hồ Thiều Quang

Flowers Park là chương mở đầu của hành trình cảnh quan tại Lakeside Residences, nơi thiên nhiên, thể thao và sinh hoạt gia đình cùng hòa nhịp trong không gian mở bên hồ Thiều Quang 4,5ha. Tại đây, các điểm chạm cảnh quan được “may đo” theo địa hình tự nhiên, giúp cư dân vừa tận hưởng không gian mở, vừa thu trọn tầm nhìn về phía mặt nước.

Tâm điểm của tổ hợp Flowers Park là đồi hoa rộng 1,4ha, lấy cảm hứng từ hình ảnh khu vườn đồng hồ mặt trời, nơi ánh sáng, sắc hoa và nhịp thời gian cùng khơi mở nguồn năng lượng sống. Hiếm có dự án cao cấp nào dành trọn một triền đồi tự nhiên để kiến tạo cảnh quan nội khu, như một cách gìn giữ địa hình nguyên bản và mở ra tầm nhìn giàu cảm xúc, ôm trọn sắc hoa bốn mùa từ các biệt thự kế cận. Ngọn đồi cũng được phát triển như một chuỗi trải nghiệm đa lớp với đường dạo uốn lượn dưới tán thông, khu BBQ gắn kết gia đình và sàn ngắm cảnh hướng ra hồ Thiều Quang.

Nằm trong tổ hợp Sports Club riêng dành cho cư dân Lakeside Residences, cụm 3 sân pickleball tiêu chuẩn với tổng diện tích khoảng 600m² vừa phục vụ nhu cầu vận động thể chất, vừa là điểm hẹn kết nối cộng đồng. Bên cạnh đó, khu vui chơi trẻ em đa địa hình với cầu trượt dài 30m và cụm trò chơi liên hoàn mở ra một thế giới khám phá gần gũi với thiên nhiên cho các cư dân nhí.

Nhịp vận động tiếp tục được nối dài qua các cung đường chạy và đạp xe đa địa hình ngay trong lòng Thanh Xuan Valley - trải nghiệm hiếm có trong các khu đô thị cao cấp. Nhờ đó, đời sống gia đình được mở rộng tới khắp thung lũng qua những thói quen thể thao lành mạnh.

Tranquil Walk: Khoảng lặng riêng tư dưới những tán thông 50 năm tuổi

Tranquil Walk là khoảng lặng độc bản, hiện thân cho triết lý cảnh quan “ngôi nhà ẩn dưới những tán thông”. Theo Element Design Studio, không gian này bao bọc các biệt thự bằng những lối dạo dưới tán thông hơn 50 năm tuổi, chòi nghỉ, sàn gỗ, các cụm vườn Wabi-sabi, vườn Tre và các tác phẩm nghệ thuật được đặt để tinh tế, tạo nên một hành trình lắng đọng, riêng tư nhưng không tách rời thiên nhiên.

Thay vì san phẳng địa hình, công viên rừng hơn 5.400m² tại đây được tổ chức nương theo triền dốc như một phần tiếp nối nguyên bản của thung lũng, giữ lại nhịp thở của rừng thông và các lớp thực vật bản địa. Nhờ đó, những cánh rừng thông nguyên sơ hơn 50 năm tuổi trở thành tầm nhìn hiện diện mỗi ngày của cư dân Lakeside Residences. Đó là một tài sản khó đo đếm bằng giá trị hữu hình, bởi chất liệu xa xỉ nhất ở đây chính là thời gian: thời gian để những tán thông trưởng thành, địa hình được bồi đắp và những giá trị nguyên bản được gìn giữ cho thế hệ tiếp nối.

Từ công viên rừng nội khu, trải nghiệm được kết nối với hệ sinh thái thiên nhiên Thanh Xuan Valley, qua cung trekking xuyên rừng dài 6km và cung đường Thông Reo dẫn tới đỉnh núi cao 220m.

Tại trung tâm khu biệt thự song lập, cụm cảnh quan hồ cá Koi gần 6.000m² mở ra không gian kết nối tinh tế giữa cộng đồng đa thế hệ. Xung quanh hồ, những điểm dừng chân thanh lịch đan xen cùng lối dạo bộ, dẫn cư dân qua những lớp cảnh quan tĩnh lặng, nơi tinh thần “Kiêu hãnh thầm lặng” của bộ sưu tập Lakeside Residences hiện diện trong tiếng thông reo đón gió, bóng nắng mềm mại trước hiên nhà và cảm giác sang trọng không cần phô bày.

Sau cùng, sức hút của Lakeside Residences không chỉ đến từ quy mô cảnh quan, mà từ cách thiên nhiên được nâng niu để trở thành một phần của đời sống. Ở đây, thiên nhiên nguyên bản và chuẩn sống cao cấp không tách biệt, mà cùng hiện diện trong từng nhịp sống tinh tuyển. Chính sự trọn vẹn đó làm nên một nghệ thuật an trú có chiều sâu, nơi mỗi chủ nhân sống theo khí chất riêng - điềm tĩnh, chủ động và kiêu hãnh thầm lặng - trong một không gian đủ giá trị để gìn giữ và trao truyền cho thế hệ tiếp nối.