Hà Nội bước vào cuộc tái thiết lớn nhất lịch sử, Ocean City thành điểm đến của cư dân nội đô

(Ngày Nay) - Giãn dân không còn là câu chuyện riêng của quy hoạch, mà đang trở thành lựa chọn chủ động của nhiều gia đình Hà Nội trong hành trình tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn. Trong xu hướng đó, Ocean City trở thành đích đến được ưu tiên nhờ không gian sống hiện đại, hệ tiện ích đồng bộ và khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và kết nối cộng đồng.

Người Hà Nội bắt đầu ưu tiên chất lượng sống thay vì địa chỉ trung tâm

Anh Út Hùng (37 tuổi) từng sống hàng chục năm trong một con ngõ ở phố Đội Cấn, Hà Nội. Công việc thuận tiện, mọi mối quan hệ đều ở nội đô khiến anh chưa từng nghĩ sẽ chuyển đi. Nhưng khi con trai bước vào tuổi đi học, những bất cập của cuộc sống phố cũ dần trở thành áp lực thường trực.

“Con gần như không có không gian vận động. Ngoài giờ đi lớp chỉ quanh quẩn trong nhà với tivi, điện thoại. Trong khi đó, chuyện đi lại, đỗ xe hay ra đường giờ cao điểm ngày nào cũng căng thẳng”, anh Hùng kể.

Gia đình anh bắt đầu cảm nhận rõ sự bất tiện khi mua ô tô. Không chỉ phải gửi xe cách nhà gần 500 m, mỗi lần di chuyển đều mất nhiều thời gian vì ùn tắc.

“Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang cố giữ cái mác ‘trung tâm’, thay vì một cuộc sống thực sự thoải mái cho gia đình”, anh Hùng bộc bạch. Cuối năm 2024, gia đình anh quyết định chuyển đến Ocean City - siêu đô thị phía Đông Hà Nội.

Câu chuyện của anh Hùng phản ánh xu hướng dịch chuyển đang ngày càng rõ nét tại Thủ đô. Theo số liệu của Tổng cụ Thống kê, dân số Thủ đô hiện khoảng 8,8 triệu người, mật độ trung bình tương đương 2.500 người/km2. Tuy nhiên, tại các khu vực lõi như Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình hay Cầu Giấy (cũ), mật độ dao động từ 10.000 đến hơn 40.000 người/km2, vượt xa ngưỡng chịu tải của hạ tầng đô thị.

Nếu trước đây, sống ở trung tâm được xem là thước đo của sự thuận tiện, thì hiện nay, ngày càng nhiều người chấp nhận di chuyển xa hơn để đổi lấy môi trường sống trong lành, không gian rộng mở và hệ tiện ích hoàn chỉnh.

Trong xu hướng đó, Ocean City trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ và tầng lớp trung lưu mới. Minh chứng là chỉ sau hơn 5 năm vận hành, siêu đô thị phía Đông hiện đã có khoảng 90.000 cư dân sinh sống và dự kiến tăng lên khoảng 200.000 người trong vài năm tới.

Cuộc tái thiết đô thị lớn nhất mở ra làn sóng dịch chuyển mới

Làn sóng chuyển dịch cư dân ra khỏi khu vực nội đô không chỉ xuất phát từ nhu cầu sống tốt hơn, mà còn gắn liền với chiến lược phát triển dài hạn của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm”, giảm áp lực cho khu vực lõi và mở rộng không gian đô thị ra các khu vực vệ tinh. Trong đó, phía Đông được xác định là một cực tăng trưởng chiến lược nhờ quỹ đất lớn, hạ tầng đồng bộ và khả năng phát triển các đô thị quy mô lớn.

Đáng chú ý, kế hoạch triển khai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là cuộc tái thiết đô thị lớn nhất của Hà Nội kể từ khi mở rộng địa giới năm 2008. Dự án không chỉ thay đổi diện mạo hai bên bờ sông Hồng mà còn kéo theo nhu cầu tái định cư và dịch chuyển dân cư quy mô lớn khi khoảng 11.000 ha đất dọc hành lang sông được quy hoạch lại.

Trong bối cảnh đó, các đại đô thị hiện đại, được quy hoạch bài bản như Ocean City được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “chia lửa” cho khu vực nội đô trong nhiều thập kỷ tới.

Không chỉ sở hữu quy mô lớn, Ocean City còn hình thành hệ sinh thái sống hoàn chỉnh với trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, biển hồ nước mặn, công viên, phố đi bộ, hệ thống sân thể thao, khu vui chơi - giải trí và chuỗi hoạt động cộng đồng diễn ra quanh năm. Đây cũng là yếu tố giúp nhiều gia đình có thể dịch chuyển nơi ở mà không phải đánh đổi chất lượng sống hay sự thuận tiện hàng ngày.

“Trước đây, nhiều người nghĩ ra phía Đông là xa và bất tiện. Nhưng hiện tại, mọi nhu cầu từ học hành, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi, mua sắm đều có sẵn. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện nên thời gian di chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều”, ông Phạm Trung Thành, cư dân Ocean City, chia sẻ.

Thực tế, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi hay cầu Mễ Sở đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo nên mạng lưới kết nối mới cho toàn khu Đông Hà Nội. Khi các dự án này hoàn thiện, khoảng cách giữa khu vực trung tâm cũ và cực tăng trưởng phía Đông sẽ tiếp tục được rút ngắn.

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích, yếu tố tài chính cũng đang góp phần thúc đẩy làn sóng dịch chuyển cư dân tới siêu đô thị phía Đông. Hiện, Vinhomes đang triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất cố định từ 0-6%/năm trong 5 năm đầu, giúp người mua nhà an tâm sở hữu tài sản và an toàn trước mọi biến động vĩ mô.

Trong đó, gói vay 18 tháng được miễn lãi suất hoàn toàn; các kỳ hạn còn lại áp dụng mức lãi suất thấp hơn cả vay mua nhà ở xã hội. Chính sách này mở thêm cơ hội để nhiều gia đình trẻ sớm sở hữu nhà tại Ocean City, đồng thời đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư đang tăng tốc tại Thủ đô.