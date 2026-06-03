Meraki Land bắt tay IHG phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh và ngày càng thu hút các thương hiệu khách sạn quốc tế, Meraki Land và IHG Hotels & Resorts vừa công bố hợp tác phát triển hai dự án khách sạn – nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng dấu ấn của phân khúc luxury hospitality trong nước.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra ngày 3/6 tại TP.HCM, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Meraki Land và IHG Hotels & Resorts sau các dự án như Moire Hoi An, Vignette Collection và Crowne Plaza Danang City Centre.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai vận hành hai dự án trọng điểm gồm Regent Ho Tram và Crowne Plaza Saigon Binh Duong. Đây được xem là những dự án góp phần mở rộng hiện diện của IHG tại Việt Nam ở cả hai phân khúc ultra-luxury và premium hospitality.

Sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt chính thức của Meraki Land – thương hiệu đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp theo đuổi triết lý “Crafting Masterpieces – Kiến tạo kiệt tác”. Doanh nghiệp định hướng phát triển các không gian sống và nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng, nơi các chuẩn mực quốc tế được kết hợp cùng giá trị văn hóa bản địa trong kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sống.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thái Đông Hương, Tổng Giám đốc Meraki Land cho biết doanh nghiệp không chỉ hướng đến việc phát triển các công trình lưu trú mà còn mong muốn kiến tạo những “điểm đến sống”, nơi trải nghiệm nghỉ dưỡng, văn hóa và phong cách sống được kết nối trong cùng một không gian.

“Chúng tôi tin rằng bất động sản không chỉ là những công trình được xây dựng bằng vật liệu, mà phải là những không gian sống được kiến tạo bằng tâm huyết, cảm xúc và sự thấu hiểu sâu sắc về vùng đất đó. Với Meraki Land, mỗi dự án là một ‘biểu tượng sống’ mang linh hồn văn hóa bản địa, được phát triển theo chuẩn mực toàn cầu để tạo nên những giá trị có thể trường tồn cùng thời gian”, bà Hương chia sẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, triết lý phát triển được lấy cảm hứng từ chính ý nghĩa của từ “Meraki” – làm mọi điều bằng tất cả tâm huyết, sự tận hiến và tâm hồn. Các dự án được phát triển trên cơ sở tôn trọng bản sắc địa phương, kết hợp tinh hoa văn hóa bản địa với tiêu chuẩn quốc tế trong từng chi tiết kiến trúc, vật liệu, cảnh quan và trải nghiệm sống.

Điểm nhấn đáng chú ý trong sự kiện là sự hiện diện của ông Kenneth Macpherson – Chief Executive Officer khu vực Europe, Middle East, Asia and Africa (EMEAA) của IHG Hotels & Resorts. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong các hoạt động hợp tác của tập đoàn này tại thị trường Việt Nam.

Ở góc độ đối tác quốc tế, ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng năng động của tập đoàn tại châu Á.

“Kể từ khi khai trương khách sạn đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2007, chúng tôi đã tạo dựng được vị thế vững chắc tại thị trường này. Hiện nay, IHG tự hào là đơn vị dẫn đầu phân khúc hạng sang, đồng thời là nhà vận hành lớn trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu. Đồng hành cùng các đối tác chiến lược như Meraki Land, chúng tôi tiếp tục ra mắt những khách sạn tiêu biểu cho bản sắc thương hiệu, kết hợp thiết kế tinh tế với chất lượng hoàn thiện xây dựng vượt trội”, ông Vivek Bhalla chia sẻ.

Trong hai dự án vừa công bố, Regent Ho Tram được xem là tâm điểm khi trở thành dự án mang thương hiệu Regent thứ hai của IHG tại Việt Nam, sau Regent Phu Quoc. Regent là thương hiệu ultra-luxury danh tiếng toàn cầu, nổi tiếng với những trải nghiệm nghỉ dưỡng dành cho giới tinh hoa quốc tế.

Theo công bố, Regent Ho Tram được phát triển trên cung đường biển Hồ Tràm với quy mô 220 phòng, gồm 110 suite, 30 Skyvilla Suite có hồ bơi riêng và 80 biệt thự nghỉ dưỡng từ 2 đến 4 phòng ngủ. Dự án còn tích hợp hệ thống nhà hàng, quầy bar, các liệu trình wellness cao cấp và 95 sản phẩm bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Regent.

Hồ Tràm hiện được xem là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng giàu tiềm năng ở khu vực phía Nam nhờ lợi thế biển tự nhiên, quỹ đất ven biển và khả năng kết nối thuận tiện với TP.HCM. Trong tương lai, khu vực này được kỳ vọng hưởng lợi từ hệ thống cao tốc liên vùng và sân bay quốc tế Long Thành.

Song song với dự án nghỉ dưỡng ven biển, Crowne Plaza Saigon Binh Duong được định hướng phục vụ nhóm khách doanh nhân và chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Bình Dương – một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.

Khách sạn dự kiến khai trương vào năm 2029 với quy mô khoảng 221 phòng, nằm trong tổ hợp thương mại, bán lẻ và căn hộ cao cấp tại Thuận An. Dự án sẽ tích hợp hệ thống nhà hàng, hồ bơi, phòng gym cùng hơn 1.000 m² không gian hội họp và hội nghị, hướng đến nhu cầu lưu trú kết hợp công tác của các chuyên gia và doanh nhân quốc tế.

Theo các chuyên gia, làn sóng mở rộng của các thương hiệu khách sạn quốc tế đang phản ánh tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Không chỉ tập trung vào các đô thị lớn, nhiều nhà đầu tư hiện hướng đến những điểm đến mới nổi và các trung tâm công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh.

Hiện IHG Hotels & Resorts sở hữu 24 khách sạn đang vận hành tại Việt Nam cùng 19 dự án trong kế hoạch phát triển. Tập đoàn tiếp tục mở rộng hiện diện ở nhiều phân khúc từ luxury, lifestyle đến premium hospitality và branded residences.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, xu hướng kết hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế và bản sắc văn hóa địa phương được xem là chìa khóa giúp các dự án tạo khác biệt, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng giá trị lâu dài cho điểm đến.