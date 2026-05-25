Bắc Biên - Giữ một ngôi làng ven sông Hồng của Hà Nội

(Ngày Nay) - Không chỉ có đình, đền và những mùa lễ hội, Bắc Biên còn lưu giữ nếp sống cộng đồng của một làng quê Bắc Bộ giữa lòng Hà Nội hôm nay. Trước những đổi thay của đô thị hóa, điều người dân nơi đây mong giữ lại không chỉ là một vùng đất, mà còn là ký ức và sự gắn bó của nhiều thế hệ.

Bắc Biên - dấu ấn lịch sử bên bờ sông Hồng

Làng Bắc Biên, xưa còn gọi là làng Cơ Xá, làng Phúc Xá, là một làng cổ ven sông Hồng, quê hương của danh tướng Lý Thường Kiệt. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây vẫn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng như: đền Lý Thường Kiệt, đền Đức Ông, đền Rừng, đền Núi, đền Mẫu Thoải, chùa Bắc Biên… Những công trình ấy không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà còn lưu giữ ký ức văn hóa của một vùng đất lâu đời bên bãi sông Hồng.

Ở Bắc Biên, những nét quen thuộc của làng quê Bắc Bộ vẫn còn hiện diện qua cây đa, sân đình, những nếp nhà cũ và tình làng nghĩa xóm mộc mạc. Người dân nơi đây sống giản dị, cần cù, trọng nghĩa tình và luôn gắn bó với quê hương. Chính trên mảnh đất này, truyền thống yêu nước cũng được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm người con của Bắc Biên đã lên đường chiến đấu và anh dũng hy sinh. Đài liệt sĩ của làng hiện ghi danh 234 liệt sĩ - con số có thể chưa đầy đủ nhưng đủ để nhắc nhớ về những mất mát, hy sinh lớn lao của một vùng quê nhỏ đối với độc lập, tự do của dân tộc. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối truyền thống quê hương.

Lễ hội truyền thống và giá trị cộng đồng

Bắc Biên không chỉ có những di tích cổ, mà còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Lễ hội tưởng nhớ danh tướng Lý Thường Kiệt, lễ hội đền Đức Ông, lễ hội chùa Bắc Biên… là dịp để người dân cùng nhau tưởng nhớ tiền nhân, tri ân công đức và gặp gỡ trong không khí cộng đồng gắn bó.

Trong những ngày lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa dân gian vẫn được gìn giữ như một phần đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Qua nhiều biến động của thời gian, những lễ hội ấy vẫn góp phần giữ cho Bắc Biên một nhịp sống văn hóa bền bỉ và giàu bản sắc.

Điều làm nên bản sắc của Bắc Biên không chỉ nằm ở các di tích hay lễ hội, mà còn ở tình cảm cộng đồng giữa những người dân trong làng. Người dân nơi đây luôn sống nghĩa tình, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và cùng nhau gìn giữ những giá trị truyền thống. Có lẽ chính sự gắn kết ấy đã giúp Bắc Biên vượt qua nhiều đổi thay của lịch sử và tiếp tục giữ được hồn cốt của một ngôi làng ven sông Hồng.

Nguyện vọng trước sự phát triển

Ngày nay, trước chủ trương thực hiện siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, người dân Bắc Biên vừa mong muốn quê hương được phát triển, vừa tha thiết mong giữ lại những giá trị vốn có của làng. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương chung của Nhà nước, nhưng cũng mong rằng nếu phải di dời thì cộng đồng dân cư vẫn được sắp xếp tập trung thành một làng mới, để tình làng nghĩa xóm và những nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống không bị tản mát.

Bởi với người dân Bắc Biên, một ngôi làng không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, phong tục và sự gắn bó của nhiều thế hệ.

Bắc Biên - góc nhỏ trong dòng chảy văn hóa Việt Nam

Làng Bắc Biên không phải nơi tôi sinh ra, nhưng hơn 26 năm gắn bó với mảnh đất này, chứng kiến các con mình lớn lên và trưởng thành nơi đây, Bắc Biên đã thực sự trở thành “làng tôi”.

Với tôi, đây không chỉ là nơi ở mà còn là quê hương tinh thần. Viết về làng, tôi mong lưu giữ lại cho con cháu những ký ức đẹp về một vùng quê ven sông Hồng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và nghĩa tình. Để rồi mai sau, khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhớ rằng Bắc Biên đã góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào dòng chảy văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Bắc Biên – nơi hồn quê, lễ hội, tình người và truyền thống yêu nước vẫn lặng lẽ ngân vang bên bờ sông Hồng.