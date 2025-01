Lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững đến cộng đồng qua Giải chạy "PV GAS - Hành trình năng lượng xanh"

(Ngày Nay) - Công an TP Hà Nội đã lên kế hoạch chi tiết lộ trình đón đội tuyển bóng đá Việt Nam từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ, để chỉ đạo các đơn vị bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) thực hiện.