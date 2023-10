Lập quy hoạch tạo tiền đề cho quá trình bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế

(Ngày Nay) - Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ ngày 30/8 đến 5/10, 6 tổ công tác của Cục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã kiểm tra tại 45 tỉnh, thành phố. Kết quả đã trực tiếp kiểm soát 150.763 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho Công an địa phương xử lý 5.284 trường hợp vi phạm.

(Ngày Nay) - Ngày 11/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về bổ nhiệm 332 điều tra viên ở Công an cấp xã tại 277/579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 Công an quận, huyện, thị xã. Những điều tra viên được bổ nhiệm là Trưởng, Phó Công an cấp xã. Trong 332 điều tra viên được bổ nhiệm có 128 điều tra viên trung cấp và 204 điều tra viên sơ cấp.