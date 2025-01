Lễ hội Oshougatsu 2025: Khám phá nét văn hoá truyền thống “Tết Việt – Nhật”

"Tết Việt - Nhật" là một sự kiện thường niên của Trường Đại học Việt Nhật nhằm mang đến cơ hội cho các bạn học viên, sinh viên, các giảng viên và chuyên gia đang công tác tại Trường Đại học Việt Nhật cùng nhau sum họp trải nghiệm và tận hưởng không khí đón năm mới được giao thoa giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh đó, đây cũng là một hoạt động ý nghĩa để những người tham gia tìm hiểu thêm về các nét độc đáo trong phong tục, tập quán của hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Trong văn hóa phương Đông, năm Ất Tỵ được xem là năm có sự giao thoa giữa Mộc và Hỏa, tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ, khởi sắc và thịnh vượng. Sự kết hợp hài hòa này không chỉ tượng trưng cho sự bùng nổ sáng tạo mà còn là sự phát triển không ngừng.

Năm mới hay còn gọi là Oshougatsu là một trong những ngày lễ quan trọng và kéo dài nhất ở Nhật Bản. Oshougatsu được bắt nguồn từ phong tục chào đón vị thần năm mới Toshigamisama – vị thần tượng trưng cho sức khỏe, may mắn và phát đạt. Vào những ngày lễ Tết người Nhật sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa và cùng nhau quây quần đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Tương tự tại Việt Nam, Tết cổ truyền hay còn gọi là Tết Nguyên Đán là một dịp vô cùng quan trọng đối với người dân Việt Nam bởi đây không chỉ là nút giao thoa đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới mà còn để tạ ơn các vị thần của mùa xuân đã đem đến sự ấm áp sau mùa đông lạnh giá, giúp cây cối sinh sôi nảy nở. Ngoài ra, ngày Tết cổ truyền Việt Nam còn là một dịp để người người nhà nhà quây quần sum họp bên mâm cơm giao thừa, và cùng nhau đón chào năm mới an khang thịnh vượng, ấm no hạnh phúc.

Lễ hội Oshougatsu 2025 có chủ đề "Tân xuân khai hội - Đại cát tân niên", trong đó "Đại cát” (大吉) không chỉ là lời chúc may mắn, hoan hỉ mà còn là biểu tượng của sự sung túc, an khang, thịnh vượng. Thông qua chủ đề này, BTC sự kiện cũng muốn gửi gắm đến toàn thể các thầy cô giảng viên, các bạn học sinh niềm hân hoan, hi vọng vào một năm mới khởi đầu trọn vẹn cùng với những điều tốt đẹp nhất.

Năm nay, sự kiện "Tết Việt - Nhật" quay trở lại với nhiều hoạt động trò chơi truyền thống trải nghiệm thú vị mang dấu ấn đặc trưng của hai nền văn hóa Việt Nam – Nhật Bản, cùng với đó là những gian hàng ẩm thực vô cùng hấp dẫn với nhiều món ăn đặc trưng đến từ Nhật Bản do chính sinh viên VJU chuẩn bị.

Thông tin Lễ hội Oshougatsu 2025: “Tết Việt – Nhật” tại VJU Thời gian: 8:00 - 16:00 ngày 19/01/2025 Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật, cơ sở Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội.