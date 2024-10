LHQ cảnh báo khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Sudan

Tuyên bố chung vào cuối ngày 25/10 của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) nêu rõ: "3,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi dự kiến sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng chỉ riêng trong năm nay và (các em) đang rất cần được điều trị để sống sót". Tuyên bố cũng nêu rõ những trẻ em này bị suy yếu sức khỏe do nạn đói và nếu không được hỗ trợ sớm, các em có nguy cơ tử vong do những bệnh có thể phòng ngừa ở mức cao gấp 11 lần so với những trẻ em khỏe mạnh hơn ở cùng độ tuổi tại Sudan.

Tuyên bố dẫn lời Trợ lý Cao ủy UNHCR phụ trách hoạt động Raouf Mazou và Phó Giám đốc điều hành UNICEF Ted Chaiban đánh giá cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan đang ngày càng trầm trọng, với hàng triệu người cần được hỗ trợ khẩn cấp. Hiện việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nước sạch, chăm sóc y tế và nơi trú ẩn bị hạn chế nghiêm trọng. Do đó, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hành động ngay lập tức để có thể đáp ứng nhu cầu viện trợ đang vượt quá khả năng.

Cũng theo hai quan chức LHQ, vấn đề chính trong việc cung cấp viện trợ thiết yếu là đảm bảo sự tiếp cận an toàn, không bị cản trở đối với các cộng đồng đang cần hỗ trợ trên khắp Sudan. Các cơ quan của LHQ cần chịu trách nhiệm cung cấp viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật, còn chính quyền Sudan cần cấp phép cho các hoạt động này để có thể tiến hành thường xuyên và lâu dài tại những khu vực có các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Xung đột tại Sudan trong thời gian qua đã dẫn tới một trong những cuộc khủng hoảng di dời lớn nhất và cấp bách nhất thế giới, với hơn 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, cả trong nước và xuyên biên giới, trong khi hàng triệu người khác, đặc biệt là trẻ em, bị đẩy vào tình trạng dễ bị tổn thương ở mức độ cao. Ước tính, khoảng 13 triệu người đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi 14 khu vực trên cả nước bên bờ vực của nạn đói. Số liệu của LHQ cho thấy một nửa dân số Sudan, khoảng 25 triệu người, cần được hỗ trợ và bảo vệ nhân đạo. Trước tình hình này, hai cơ quan LHQ tái khẳng định cam kết sẽ hỗ trợ người dân Sudan và tất cả những người bị ảnh hưởng do xung đột, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ liên tục từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả việc chú ý đến giải pháp chính trị để giải quyết xung đột.