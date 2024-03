Local brands Việt tìm kiếm cơ hội từ Franchise

Local Brand chiếm ưu thế trên "sân nhà"

Khác với các cửa hàng quần áo, giày dép nhập hàng từ nhiều nguồn, thương hiệu khác nhau để kinh doanh, Local Brand được hiểu là thương hiệu nội địa, thời trang trong nước, là các thương hiệu tự thiết kế và sản xuất hàng hóa của mình.

Các sản phẩm của Local Brand thường được sản xuất, thiết kế, sáng tạo bởi người Việt. Đó là lý do mà những sản phẩm này thường được nhận được sự quan tâm từ những người yêu thời trang bởi sự phù hợp, khả năng “đu trend” hay đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các sản phẩm Local Brand thường được yêu thích bởi sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã bởi sáng tạo là không giới hạn và đúng xu hướng, dấu ấn riêng của đất nước, thương hiệu của từng sản phẩm.

Local Brand cũng là một trong những sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm nhưng có giá thành tương đối ổn. Có thể nói, hầu hết các thương hiệu Local Brand đều đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, chỉn chu trong tất cả các khâu từ lên ý tưởng thiết kế, lựa chọn chất liệu, gia công đến quá trình phân phối sản phẩm để sản phẩm được đưa đến tay khách hàng trong trạng thái tốt nhất, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi dùng các sản phẩm của mình.

Ví dụ như D.SUIT - một trong những thương hiệu của Local Brand đang phát triển tại Việt Nam. Với slogan “SONG HÀNH CÙNG ĐÀN ÔNG VIỆT”, D.SUIT là lựa chọn khá thông dụng khi nam giới lựa chọn Veston.

Theo ông Đặng Quốc Dũng – CEO thương hiệu thời trang D.SUIT, một trong những lý do hàng đầu khiến D.SUIT được ưa chuộng và có tiềm năng phát triển rộng mở là chất lượng và giá thành, cộng với khả năng đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng. D.SUIT cũng được biết đến với mô hình nhượng quyền (franchise) cùng các đặc quyền vô cùng hấp dẫn: Độc quyền khu vực, kinh doanh không rủi ro, lợi nhuận cao, Setup vận hành từ A đến Z đào tạo bài bản, giá trị bền vững…

Cơ hội từ mô hình nhượng quyền (Franchise)

“Local brands” thực tế đã xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng thập niên 2000 với những đại diện tiêu biểu nhất là Blue Exchange, Bamboo hay PT2000... Dù vậy, trong khoảng 5 năm trở lại đây, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thương hiệu “fast fashion” và nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao đã khiến nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam gặp khó khăn để tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của mình.

Báo cáo Triển vọng ngành Dệt may năm 2024 do SSI Research công bố “Phục hồi chưa rõ ràng” là từ để mô tả cảm giác của các thương hiệu thời trang và nhà cung cấp cho năm 2024. Các nhà bán lẻ thời trang đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, bao gồm mức tồn kho cao, nhu cầu tiêu dùng thấp và cạnh tranh gia tăng. Do đó, các thương hiệu thời trang có thể sẽ đẩy mạnh việc phòng thủ trong kinh doanh, và các nhà cung cấp sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn hơn từ nhu cầu đơn hàng giảm xuống khi vấn đề nay lan truyền đến khắp chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh cạnh tranh nói trên, các thương hiệu Việt vẫn có khả năng tìm được chỗ đứng trên thị trường nếu giải quyết được hai vấn đề lớn về chất lượng sản phẩm và mô hình kinh doanh.

“Mỗi Local brand đều có những trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau sau thời gian phục vụ nhóm khách hàng mục tiêu của mình. Trong bối cảnh cạnh tranh có phần khốc liệt vì những thay đổi khó đoán định của thực tế, các thương hiệu thời trang Việt nên tìm kiếm các cơ hội, trong đó có cách bắt tay nhau trong các kế hoạch nhượng quyền (franchise) để cùng hợp lực và chia sẻ khó khăn”, CEO thương hiệu thời trang D.SUIT Đặng Quốc Dũng nhận định.

Cũng theo CEO Đặng Quốc Dùng, D.SUIT khai trương từ tháng 8/2020, đúng thời điểm làn sóng dịch Covid-19 thứ hai bắt đầu bùng phát ở Việt Nam, sau gần bốn năm, thương hiệu này bắt đầu có danh tiếng trên thị trường nhờ chiến lược phát triển bài bản, khác biệt, bền vững. Xác định đúng mục tiêu, D.SUIT đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất và công ty đã bắt đầu nhượng quyền thương hiệu với các đặc quyền: Độc quyền khu vực, kinh doanh không rủi ro, lợi nhuận cao, Setup vận hành từ A đến Z đào tạo bài bản, giá trị bền vững…CEO D.SUIT Đặng Quốc Dũng – kỳ vọng bước đi này sẽ giúp các thương hiệu trong nước hiểu rõ hơn thị trường và người tiêu dùng sẽ được lợi cả về giá trị thời trang lẫn giá thành.