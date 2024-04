Thùy Tiên phối đồ đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn nhờ phụ kiện

Vòng cổ choker cá tính

Vòng cổ choker là một loại vòng đeo cổ có thiết kế ôm sát, vừa vặn với cổ của người đeo. Loại vòng cổ này mang đến điểm nhấn thú vị, sự độc đáo cho trang phục công sở, giúp bạn thu hút ánh nhìn và tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Thùy Tiên thường lựa chọn những chiếc vòng choker có bản mảnh, ôm sát cổ màu đen. Đây là lựa chọn an toàn và dễ phối đồ nhất. Cô lựa chọn sơ mi trắng để hở cổ kết hợp cùng vòng choker đen làm điểm nhấn thêm phần quyến rũ cho phần cổ.

Kính mắt sành điệu

Một cặp kính mắt sành điệu không chỉ bảo vệ mắt mà còn là phụ kiện thời trang giúp bạn hoàn thiện phong cách. Để tạo điểm nhấn cho trang phục, bạn nên chọn kiểu dáng phù hợp với khuôn mặt và phong cách cá nhân.

Hoa hậu Thùy Tiên thường chọn những mẫu kính mắt có thiết kế thanh lịch, gọng mảnh nhẹ phù hợp với gương mặt thanh thoát của cô nàng, như kính mắt mèo, kính mắt pilot, hoặc kính mắt gọng vuông với những gam màu trung tính như đen, nâu,..

Boot đen quyến rũ

Boot đen mang đến vẻ ngoài quyến rũ, mạnh mẽ. Thùy Tiên chọn đôi boot cao quá gối cùng với chân váy đen xẻ cao thời thượng để phô diễn đôi chân dài miên man của mình.

Người bạn đồng hành nổi bật

Với khả năng phối đồ tinh tế, Thùy Tiên đã biến bộ trang phục công sở điển hình trở nên mới mẻ, trẻ trung và năng động hơn cùng người bạn đồng hành Yamaha Grande Hybrid đỏ thời thượng.

Thùy Tiên chọn sắc đỏ tượng trưng cho sự tự tin, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm của mình. Ngoài phiên bản màu đỏ của Thùy Tiên, Yamaha Grande Hybrid còn có có 3 phiên bản cùng 11 tông màu cá tính, trendy, thỏa sức cho các nàng biến hóa phong cách.

Yamaha Grande Hybrid sở hữu thiết kế mềm mại, thanh lịch với đường cong duyên dáng vuốt dọc thân xe, tôn thêm vẻ đẹp hình thể, di chuyển dễ dàng trên mọi cung đường.

Cô nàng chia sẻ, cô cũng tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể nhờ động cơ Bluecore Hybrid 125cc tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái, giúp cô tự tin di chuyển vi vu khắp mọi nẻo đường. Xe cũng trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System) với 2 chế độ thông thường hoặc đường đông, chế độ khởi động với 1 nút nhấn. Điều này đã giúp cho Yamaha Grande Hybrid trở thành mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ vậy, Thùy Tiên còn bật mí lí do lựa chọn em “xế” này là vì xe được trang bị các tiện ích hiện đại như: nắp bình xăng đặt phía trước, cổng sạc điện thoại cùng hộc để đồ. Đặc biệt là cốp xe rộng tới 27 lít kết hợp đèn LED chiếu sáng tiện lợi giúp cô có thể để vừa hai mũ bảo hiểm cùng nhiều đồ dùng cá nhân như áo chống nắng, kem dưỡng da, mỹ phẩm,... mà không cần phải treo đồ lỉnh kỉnh làm mất an toàn khi lái. Màn hình LCD kết nối và đồng bộ hóa ứng dụng Y-Connect cho phép hiển thị cuộc gọi, tin nhắn… trong suốt hành trình di chuyển và sử dụng xe trở nên an toàn hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, Yamaha còn phát triển các dịch vụ tiết kiệm tối đa thời gian cho việc bảo trì, bảo dưỡng xe, đó là chương trình "Same day - Next day" (chính sách giao hàng nhanh). Điểm nổi bật của chính sách giao hàng nhanh là việc khách hàng đặt hàng phụ tùng trước 12h trưa tại các đại lý ủy quyền của Yamaha sẽ nhận được phụ tùng ngay trong ngày. Nếu đặt sau 12h trưa sẽ nhận được trong ngày hôm sau.

