Long trọng Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển

Đến dự buổi lễ có Bộ trưởng phụ trách Cơ sở Hạ tầng và Nhà ở Thuỵ Điển Andreas Carlson; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Latvia Trần Văn Tuấn, cùng phu nhân; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam; cùng nhiều lãnh đạo, đại diện ngoại giao đoàn, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam và Thụy Điển, các hội đoàn người Việt Nam tại Thụy Điển.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Trần Văn Tuấn đã điểm lại những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây bất chấp tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, rủi ro thường trực từ các cuộc xung đột kéo dài và bất định gia tăng. Đại sứ khẳng định Việt Nam vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan, lạm phát được kiểm soát trong mục tiêu, thương mại, đầu tư nước ngoài tiếp tục đà tăng, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững, các mục tiêu phát triển được thực hiện hiệu quả. Đại sứ cũng bày tỏ biết ơn sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Thuỵ Điển, trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng, tái thiết và phát triển đất nước trong 79 năm qua. Đại sứ Trần Văn Tuấn khẳng định, trong 55 năm qua, Việt Nam và Thuỵ Điển đã không ngừng xây dựng, vun đắp, phát triển mối quan hệ song phương ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu và đạt được những thành tựu đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực.

Tháng 12/2023 vừa qua, Chính phủ Thụy Điển đã công bố “Chiến lược thương mại, đầu tư và cạnh tranh toàn cầu” mới, khẳng định nhu cầu tận dụng lợi ích do các Hiệp định thương mại tự do mà EU đã có với một số nước châu Á, trong đó có EVFTA với Việt Nam, để tăng cường hoạt động kinh tế với khu vực này. Đại sứ cho biết, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Điển năm 2024 do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức vào sáng cùng ngày đã thành công hết sức tốt đẹp, với rất nhiều ý kiến được doanh nghiệp và chuyên gia hai nước chia sẻ và thảo luận nhằm mục tiêu tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và kết nối giữa hai nước. Kết quả Diễn đàn đã cho thấy nhu cầu, tiềm năng và ý chí tăng cường hợp tác rất lớn từ cả hai nước, một lần nữa khẳng định tiềm lực mạnh mẽ cho giai đoạn hợp tác tiếp theo của Việt Nam và Thụy Điển. Đại sứ cho biết trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tập trung thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi nước mà cả hai bên đều đang có nhu cầu rất lớn như chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, công nghệ thu giữ carbon, xử lý rác thải, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, quản lý tài chính, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cũng như hợp tác lao động, thương mại và đầu tư. Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống, lịch sử và tình cảm đặc biệt mà nhân dân hai nước dành cho nhau, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển sẽ tích cực phối hợp cùng các đồng nghiệp Thụy Điển, nghiên cứu và đề xuất khả năng nâng cấp quan hệ giữa hai quốc gia, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân hai nước, tương xứng với tầm vóc mối quan hệ hơn nửa thế kỷ giữa hai nước.

Bộ trưởng phụ trách Cơ sở Hạ tầng và Nhà ở Thuỵ Điển Andreas Carlson đã bày tỏ ấn tượng với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam trong những năm qua và những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội. Ông cũng khẳng định tin tưởng chắc chắn quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Thụy Điển sẽ tiếp tục được phát triển hơn nữa.

Một trong những điểm nhấn đặc sắc của Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thuỵ Điển là chương trình biểu diễn Áo dài Việt Nam với chủ đề “Việt Nam-Thụy Điển: 55 năm sắc màu hữu nghị” do Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện. Bộ sưu tập áo dài “Việt Nam-Thụy Điển: 55 năm sắc màu hữu nghị” được thiết kế đặc biệt, lấy cảm hứng từ mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua Bộ sưu tập, các nhà thiết kế muốn nêu bật sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia Việt Nam-Thụy Điển trong 55 năm qua, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tiếp đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì thực hiện. Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, quan khách tham dự buổi lễ đã cùng chiêm ngưỡng triển lãm tranh và đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam mang tên "Sắc màu văn hóa Việt Nam" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và "Du lịch Cát Bà" của UBND thành phố Hải Phòng.