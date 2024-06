“Mạc Mai Sương & A Bunch of Dudes” hứa hẹn khuấy động không gian của Hanoi Rock City

(Ngày Nay) - Vào đêm 22/6, giọng ca nhẹ nhàng, ấm áp Mạc Mai Sương sẽ trở lại sân khấu Hanoi Rock City với liveshow “Mạc Mai Sương and A Bunch of Dudes”, trình diễn những ca khúc nằm trong album đầu tay của cô nàng.

Mạc Mai Sương được biết đến như một nữ nghệ sĩ indie ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những sáng tác mộc mạc, cùng khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều sản phẩm kết hợp với các nghệ sĩ khác như Doãn Hoài Nam (ca khúc "Mộng mơ và Lãng quên"), Madihu (ca khúc "Phút giây nghỉ ngơi"), Thái Vũ (ca khúc "Xin phép được cô đơn"). Sương cũng từng góp mặt tại sân khấu "F(x) tour" của Cá Hồi Hoang và hàng loạt buổi diễn đầy năng lượng trên sân khấu Hanoi Rock City.

Tối 22/6 tới, Mạc Mai Sương sẽ quay trở lại Hanoi Rock City với đêm liveshow “Mac Mai Suong and A Bunch of Dudes”. Khán giả đêm diễn sẽ là những người đầu tiên được nghe album mới mang màu sắc Indie Pop/Rock và Alternative của Mạc Mai Sương. Album gồm 27 ca khúc kể về những trải nghiệm đáng nhớ trong những năm 20 tuổi của nữ nghệ sĩ, được sáng tác từ năm 2014 và sẽ lần lượt ra mắt trong nửa cuối năm 2024.

Đội hình đồng hành cùng Sương trong đêm diễn gồm hai Guitarist thân thiết của cô là Đinh Hữu Tín và Lưu Thanh Duy, cùng những nhân tố mới là Hoàng (mối) - Bassist và Hải Minh - Drummer. Đặc biệt, đêm diễn còn có sự góp mặt của Tú - một trong những khách mời từng kết hợp cùng Mạc Mai Sương tại “Women of Hanoi” hồi đầu tháng Ba vừa qua. Tú là một nhạc sĩ độc lập tại Hà Nội, thường dùng âm nhạc để kể lại những câu chuyện thú vị về cuộc sống thường ngày theo cách rất tự nhiên và đầy tự do. Trong lần góp mặt tại “Mac Mai Suong and A Bunch of Dudes”, Tú cùng cây guitar và người bạn đồng hành pianist Linh Trần sẽ mang đến những sáng tác như: "Con mèo bên ô cửa", "Những ngôi sao nhỏ", "Mơ tàn",...

“Mạc Mai Sương and A Bunch of Dudes” hứa hẹn sẽ khuấy động không gian Hanoi Rock City (27/52 Tô Ngọc Vân, Hà Nội) vào tối ngày 22/6. Công chúng có thể mua vé trước tại link hoặc trực tiếp tại sự kiện.