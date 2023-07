Mách bạn điểm đến 4 mùa lễ hội

“Ngôi sao mới” của du lịch lễ hội, sự kiện

Mùa giải Vó ngựa trên mây năm 2023 tại Sun World Fansipan Legend đã chính thức khép lại sau một tuần thi đấu kịch tính của 25 nài ngựa xuất sắc bậc nhất Tây Bắc. Xen kẽ những ngày thi đấu là màn diễu hành ngựa, với trình diễn phi ngựa ném lao, phi ngựa bắn cung vô cùng hấp dẫn. Tổ chức lần thứ 6 tại khu du lịch, mùa giải vẫn thành công với hàng nghìn du khách tham dự, trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá hè Sa Pa.

Vó ngựa trên mây chỉ là một trong vô vàn sự kiện được tổ chức hàng năm, đưa Sun World Fansipan Legend trở thành điểm đến mới của lễ hội và sự kiện. Hàng năm, khu du lịch đóng vai trò đồng hành chính cùng thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức chuỗi lễ hội 5 mùa.

Chỉ tính riêng từ đầu hè, nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa hè 2023 của Sa Pa, khu du lịch đã đồng hành cùng địa phương tổ chức thành công Lễ hội hoa hồng và carnival đường phố quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lễ hội được tổ chức tại Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam tại nhà ga đi cáp treo, mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng hàng triệu đóa hoa hồng khoe sắc, đặc biệt là hồng leo, một “đặc sản” của Sa Pa được kết thành cổng vòm, bức tường sai trĩu hoa. Lễ hội cũng hâm nóng từng tuyến phố trung tâm thị xã, với rất nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật đậm bản sắc văn hoá Tây Bắc, cùng màn diễu hành của hàng trăm nghệ nhân trong trang phục truyền thống của dân tộc mình bên những chiếc xe ngựa, xe cổ, xe điện trang trí lộng lẫy. Lễ diễu hành hoa sẽ còn diễn ra vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ nay đến hết ngày 27/8.

Trong tháng 6, liên tiếp những sự kiện văn hóa, tâm linh được tổ chức ở Sun World Fansipan Legend. Nổi bật trong đó là đại lễ Phật Đản năm 2023, với đại lễ cầu quốc thái dân an, chương trình pháp thoại “Phật ban phước lành” do thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì giảng và lễ dâng 1.000 ngọn đèn đăng kết thành chữ Vạn, Quốc thái, Dân an tại khu vực Đại Tượng Phật A Di Đà, mang tới khung cảnh hoa đăng vô cùng mãn nhãn nơi đỉnh thiêng Fansipan. Tiếp nối ngay sau đó, lễ kỷ niệm quốc tế Yoga lần thứ 9 cũng được tổ chức tại khu du lịch, với màn đồng diễn “Chào mặt trời – Chào đỉnh Fansipan” của 500 yogi trên cả nước.

Bên cạnh việc phối hợp tổ chức các lễ hội và sự kiện, trong mùa hè này Sun World Fansipan Legend cũng liên tiếp cho ra mắt những sản phẩm du lịch mới để tăng thêm trải nghiệm cho du khách. Trong khuôn khổ Lễ hội hoa hồng, khu du lịch đã khánh thành không gian văn hóa Tây Bắc tại quần thể Nhà ga đi cáp treo Fansipan, với những ngôi nhà cổ được mang về từ các bản làng ở Sa Pa, và tinh hoa ẩm thực, sản phẩm thủ công cùng những điệu hát, điệu múa đặc trưng của 5 dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Sa Pa. Cũng tại quần thể tâm linh Fansipan giờ đây còn hiện hữu đường ngắm hoa đỗ quyên ở độ cao 3.000-3.100m, mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần nhất với loài hoa quý hiếm của núi rừng Hoàng Liên.

Bệ phóng đưa du lịch Sa Pa bứt tốc

Dày đặc những lễ hội và sự kiện suốt nửa đầu năm, kết hợp cùng những sản phẩm độc đáo được ra mắt đã khiến du khách lần nào đến Sun World Fansipan Legend nói riêng và Sa Pa nói chung tràn đầy háo hức và cảm giác mới lạ như lần đầu.

Theo thống kê mới nhất của Sở du lịch tỉnh Lào Cai, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đón hơn 3,7 triệu lượt khách, vào top các địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2023 với mức thu trên 10.000 tỷ đồng trở lên. Trong đó riêng thị xã Sa Pa đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Theo đó, bên cạnh những chương trình xúc tiến, quảng bá tích cực, tỉnh cũng xác định các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch là lý do thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, giúp lượng khách toàn tỉnh tăng trưởng gấp đôi năm 2022.

Năm 2023 là một năm đặc biệt đối với thị xã khi tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Theo đó, nhằm gia tăng trải nghiệm cho điểm đến, cũng như thu hút đông đảo du khách đến thị xã, Sa Pa triển khai chuỗi lễ hội 5 mùa. Theo đó chỉ riêng dịp 30/4-1/5, Lễ hội hoa hồng và Carnaval đường phố được tổ chức công phu và hoành tráng đã góp phần thu hút hơn 95.200 khách du lịch trong nước và quốc tế đến thị xã, mang về tổng doanh thu gần 327,674 tỷ đồng.

Ngay sau Lễ hội mùa hè, Sa Pa sẽ tiếp tục đem tới chuỗi các sự kiện hấp dẫn của Lễ hội mùa Thu như Chương trình trình diễn thời trang áo dài và thổ cẩm; Giải Marathon vượt núi quốc tế Sa Pa, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội mùa vàng trên mây;…và Lễ hội mùa Đông như Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thị xã Sa Pa "Sa Pa 120 năm khơi dậy dòng chảy văn hóa”, Trải nghiệm không gian tuyết Sa Pa, Lễ hội Fansipan – Thiên đường tuyết rơi… khiến điểm đến luôn giữ được sức nóng, hấp dẫn du khách trong suốt các mùa du lịch.

Đồng hành cùng địa phương trong khuôn khổ các sự kiện, tại Sun World Fansipan Legend sẽ liên tiếp tổ chức Lễ hội mùa vàng trên mây, với đa dạng hoạt động tương tác như lễ tạ trời đất thần linh mừng lúa mới của chung 6 dân tộc ở Sa Pa, lễ hội ẩm thực Tây Bắc, chương trình biểu diễn văn nghệ dựa trên các phương thức mừng mùa lúa chín của các dân tộc và đa dạng không gian trải nghiệm cùng người dân địa phương tại nhà ga cáp treo. Tiếp nối theo đó là sự kiện tâm linh Đại lễ Vu Lan báo hiếu và lễ vía Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo được tổ chức quy mô, bài bản nhằm kỷ niệm những ngày lễ lớn của Phật giáo, đồng thời gia tăng trải nghiệm ý nghĩa cho du khách trong hành trình khám phá Sa Pa.

Cùng những sản phẩm du lịch mang những giá trị văn hóa và tính bản địa cao, Sun World Fansipan Legend đang dần khẳng định vị thế điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên độc đáo, giàu bản sắc.