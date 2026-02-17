Mùa Xuân của kỷ nguyên mới

Từ chiều tối và đêm 17/2, không khí lạnh mạnh gây rét đậm ở vùng núi Bắc Bộ (Ngày Nay) - Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 17-19 độ C.

Thông xe cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô, phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết (Ngày Nay) - Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, được thông xe sau 1 ngày triển khai bắc cầu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa cầu Sông Lô.

Huế: Miễn vé tham quan các điểm di tích cố đô ngày mùng 1 Tết với người Việt Nam (Ngày Nay) - Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung.

Nghị quyết 57: Chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ (Ngày Nay) - Các địa phương đã cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức.

Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Khai Xuân bằng tri thức, tư duy mới (Ngày Nay) - Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nhằm quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh suốt hơn một thập kỷ qua.

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài (Ngày Nay) - Việc chậm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 10% GDP trong quý 1 năm 2026 và tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.

Từ đêm mùng 1 Tết, khu vực Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Bắc Bộ từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 14 độ C, trong khi đó khu vực Nam Bộ ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C.

Ý nghĩa hình tượng ngựa trên tranh dân gian Đông Hồ (Ngày Nay) - Tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh còn được gọi là tranh Tết, bởi đây là dòng tranh thường được người dân treo vào ngày Tết với mong ước cuộc sống ấm no, đủ đầy, may mắn…

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Làng văn hóa các dân tộc dịp Tết Bính Ngọ (Ngày Nay) - “ Xuân quê hương” mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.