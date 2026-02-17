Mùa Xuân của kỷ nguyên mới

Mùa Xuân của kỷ nguyên mới

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển.

Sắc Xuân rực rỡ tại không gian hoa xuân tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN.
Từ đêm mùng 1 Tết, khu vực Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực Bắc Bộ từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 14 độ C, trong khi đó khu vực Nam Bộ ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C.
Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nghệ nhân làng nghề sáng tạo bức tranh dân gian Đông Hồ với chủ đề con ngựa ngày Tết.
Ý nghĩa hình tượng ngựa trên tranh dân gian Đông Hồ
(Ngày Nay) - Tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh còn được gọi là tranh Tết, bởi đây là dòng tranh thường được người dân treo vào ngày Tết với mong ước cuộc sống ấm no, đủ đầy, may mắn…