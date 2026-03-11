Thế giới ghi nhận tháng 2 nóng thứ năm trong lịch sử

(Ngày Nay) - Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/3 cho biết thế giới vừa ghi nhận tháng 2/2026 là tháng nóng thứ 5 trong lịch sử các tháng 2, trong khi khu vực Tây Âu hứng chịu mưa lớn cực đoan và lũ lụt trên diện rộng.
Thế giới ghi nhận tháng 2 nóng thứ năm trong lịch sử

Theo báo cáo, nhiệt độ toàn cầu trong tháng Hai cao hơn 1,49 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). Đây là giai đoạn trước khi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch quy mô lớn thúc đẩy biến đổi khí hậu.

Tại châu Âu, nhiệt độ và lượng mưa có sự phân hóa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình toàn châu lục ở mức âm 0,07 độ C, nằm trong nhóm ba tháng 2 lạnh nhất trong vòng 14 năm qua. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở Tây, Nam và Đông Nam châu Âu lại ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình. Trong khi đó, các đợt rét đậm tập trung chủ yếu ở Tây Bắc nước Nga, các quốc gia Baltic, Phần Lan và khu vực Scandinavia.

Về lượng mưa, phần lớn khu vực Tây và Nam Âu có lượng mưa cao hơn mức trung bình, trong khi phần còn lại của lục địa chủ yếu khô hạn hơn bình thường.

Báo cáo cũng cho thấy nhiệt độ bề mặt đại dương trong tháng 2 vừa qua đạt mức cao thứ hai từng được ghi nhận đối với tháng này. Tại Bắc Cực, diện tích băng biển trung bình giảm xuống mức thấp thứ ba trong lịch sử tháng 2 trong năm (thấp hơn khoảng 5% so với mức trung bình). Đáng chú ý, tại Nam Cực, diện tích băng biển trung bình trong tháng gần tương đương mức trung bình nhiều năm của tháng 2, trái ngược với tình trạng thấp hơn nhiều so với mức trung bình được ghi nhận trong 4 năm qua.

Theo bà Samantha Burgess thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF) – cơ quan vận hành hệ thống Copernicus, các hiện tượng cực đoan trong tháng 2/2026 cho thấy tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các hành động toàn cầu nhằm ứng phó với thách thức này.

Theo nhóm nhà khoa học của World Weather Attribution - tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm gia tăng các đợt mưa xối xả, khiến hàng chục người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc phải sơ tán trong 2 tháng đầu năm nay.

