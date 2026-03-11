Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu

(Ngày Nay) - Ngày 10/3, người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ” và khiến hàng triệu người dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch, lương thực.

Các báo cáo nhân đạo của LHQ cho thấy hệ thống y tế Cuba đang tiệm cận “điểm tới hạn” do bị mất điện thường xuyên và thiếu thuốc men nghiêm trọng. Ước tính khoảng 16.000 bệnh nhân ung thư cần xạ trị và hơn 12.000 người cần hóa trị đang bị gián đoạn điều trị, trong khi các xe cứu thương thiếu nhiên liệu để vận hành kịp thời.

Không chỉ về y tế, gần 1 triệu người dân Cuba cũng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch khi các xe bồn và hơn 80% hạ tầng bơm nước phụ thuộc hoàn toàn vào điện và nhiên liệu. Chuỗi cung ứng lương thực, từ sản xuất đến phân phối, cũng bị đứt gãy do hệ thống bảo quản lạnh hư hỏng và vận chuyển đình trệ. Mặc dù các đối tác nhân đạo đang nỗ lực cứu trợ nhưng hàng chục container hàng hóa vẫn mắc kẹt tại cảng, trong khi Kế hoạch Hành động Nhân đạo của LHQ trị giá 74 triệu USD hiện mới chỉ huy động được 33% nguồn vốn.

Người phát ngôn LHQ nhấn mạnh rằng tổ chức này đang tích cực làm việc với các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ, để tháo gỡ các rào cản nhằm giúp đưa hàng viện trợ và nhiên liệu đến Cuba. Ông cũng cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu “đang gây ra khủng hoảng năng lượng”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các bệnh viện, chăm sóc y tế cấp cứu, dịch vụ điều trị ung thư, chạy thận, chăm sóc mẹ và trẻ, cũng như các dịch vụ chăm sóc lâu dài khác.

Trước đó, chính quyền Mỹ thông báo sẽ cho phép đưa lượng dầu nhất định vào Cuba nhưng chỉ được bán cho khu vực tư nhân. Hiện Washington vẫn đang thực thi lệnh cấm xuất khẩu dầu từ Venezuela sang Cuba.