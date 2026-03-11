Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển "kinh tế bạc"

(Ngày Nay) - Sáng 11/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam, các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, "kinh tế bạc" là một chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trước tình hình đó, việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, bền vững và ít phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài của các quốc gia trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết, vừa thúc đẩy phát triển, vừa đảm bảo công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội. Trong xu hướng tỷ lệ dân số già ngày càng tăng, "kinh tế bạc" đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với tốc độ gia tăng tỷ lệ người già nhanh. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có xấp xỉ 18 triệu người cao tuổi, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024. Thực trạng tình hình này mang đến cả thách thức lẫn cơ hội; tạo ra áp lực lớn về an sinh xã hội, nhưng cũng là động lực để tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đóng góp của cộng đồng người cao tuổi. Theo đó, nền tảng chính trị, pháp lý của "kinh tế bạc" tại Việt Nam đã được hình thành khá rõ qua các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thích ứng già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi.

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã được giao chủ trì xây dựng Đề án phát triển "kinh tế bạc" tại Việt Nam nhằm nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi và phát huy nguồn lực từ người cao tuổi đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. Mới đây tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao - một trụ cột cốt lõi của “kinh tế bạc”.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của người cao tuổi, Thủ tướng quán triệt quan điểm “người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà còn là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước". Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số, phát triển “kinh tế bạc”; trên cơ sở đó đúc rút ra bài học gì cho xây dựng chiến lược, chính sách đối với Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá thực trạng, kết quả triển khai Chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, đặc biệt là xác định rõ những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, nhất là ở các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu đề xuất, kiến nghị cụ thể những chính sách, giải pháp cần thiết; mô hình phát triển mô hình “kinh tế bạc”; giải pháp gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp. Qua đó, chuyển trạng thái từ gánh nặng sang cơ hội phát triển, vừa đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và phát huy trí tuệ của người cao tuổi, đảm bảo tính nhân văn cao cả.

Theo chương trình, tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tóm tắt nội dung về phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và chủ động thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam; tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hoa dân số; triển khai thực hiện Đề án "Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm".

Các đại biểu cũng thảo luận về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và bảo đảm lợi ích quốc gia; đề xuất xây dựng mô hình phát triển nền "kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam…